Gustavo López despidió a Germán Burgos tras su salida de Newell’s: “No es fácil venir de Europa después de 20 años”

Newell’s Old Boys cayó por 1 a 0 ante Sarmiento por los 32avos de final de la Copa Argentina, y su entrenador, Germán Burgos, dejará el cargo en las próximas horas.

Desde la llegada del exarquero al banco de “La Lepra”, el periodista deportivo Gustavo López no dudó en criticarlo por el bajo rendimiento del equipo, y hasta por su falta de “feeling”.

Ahora, el conductor de Radio La Red le dio la estocada final al “Mono” tras la dura derrota de su equipo contra el “Verde” que lo deja fuera de competencia en una llave con perspectivas favorables: de ganar, Newell’s se hubiera enfrentado ante Temperley o Talleres de Remedios de Escalada. Al respecto se refirió el comentarista deportivo: “Mirá qué linda zonita tenía el ‘Mono’ Burgos”, lo chicaneó.

Luego, López habló sobre las expectativas que habían producido su arribo al país después de muchos años de vivir en Europa y acompañar a Diego Simeone en su cuerpo técnico: “Llegó a la Argentina para pelear bien arriba, clasificarse y ser campeón: terminó último (NdeR: en la Copa de la Liga 2021). En la Copa Sudamericana, está prácticamente afuera”, informó.

Después, el animador se refirió a la “imagen” que dejó el equipo en el corto ciclo de Burgos: “La figura siempre es el arquero (Alan) Aguerre. (...) Durísimo arranque como técnico de Burgos. Me da pena por Newell’s, que es un equipo enorme, con un presupuesto altísimo”, agregó.

Finalmente, el periodista de 53 años marcó la dificultad que significa dirigir en el fútbol vernáculo: “No es fácil venir de Europa después de vivir 20 años. Agarrar 9 de julio y saltar piquetes, ir a Constitución y que no te abran la puerta del tren. Tenés que volver a vivir a la Argentina, y el fútbol argentino es muy complicado, muy complejo. No podes venir de allá para acá. Primero tenés que trabajar, vivir un rato en la Argentina”, concluyó.

LA NACION