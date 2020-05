Matías Lammens, ministro de Turismo y Deporte, habló sobre las ayudas del gobierno al fútbol y el eventual regreso de la actividad. Fuente: AFP

Matías Lammens , ministro de Turismo y Deporte, insistió en que no hay una fecha cierta para el regreso del fútbol y comentó que Boca fue el único club grande que no solicitó dinero público . "Muchos clubes de fútbol ya están recibiendo ayuda del Estado . Lanzamos un subsidio no reembolsable para los clubes de barrio . Boca es el único grande que no pidió ayuda económica", contó el expresidente de San Lorenzo en una entrevista con CNN Radio.

Además, el integrante del Poder Ejecutivo reforzó su idea de que no habrá hinchas en los estadios por un largo tiempo: "Para el fútbol es difícil hasta volver a entrenar, por el contacto físico. Estamos haciendo todo lo posible para que pueda volver este año, con un protocolo estricto. No me imagino por ahora el regreso del fútbol con público", añadió. De todas maneras, Lammens se negó a afirmar que no habrá actividad en lo que queda del año en curso: "No me resigno a pensar que no va a haber fútbol hasta 2021", dijo el ministro.

A mediados de marzo, y luego de que las principales ligas sudamericanas hubieran parado la pelota para evitar la propagación del coronavirus, Lammens tomó la decisión de suspender la actividad futbolística en el país en todas las categorías. AFA y Superliga acataron, por lo que el fútbol argentino cumplirá en los próximos días dos meses sin actividad, con el consecuente perjuicio económico para los clubes. Para paliarlo, el Gobierno abrió lanzó un programa de ayudas (ATP) que les permiten a las instituciones dejar de pagar parte del salario de sus empleados, de la que se hace cargo el gobierno.

Lammens y su par de Salud, Ginés González García, estarán atentos a lo que ocurra en Europa con el regreso a la actividad de la Bundesliga alemana, además de las eventuales reanudaciones en junio de la Liga de España y la Serie A italiana. Del éxito de los protocolos sanitarios en esos países dependerá la determinación que tome el gobierno argentino. De todas formas, el fútbol argentino tendrá que resolver un problema vital antes de volver al ruedo: cómo testear a futbolistas, entrenadores y auxiliares técnicos, algo que tiene una importancia central en todos los diagramas sanitarios aprobados en Europa.