Matías Moroni, sangre argentina para levantar a Leicester Tigers, un legendario campeón inglés

Matías Moroni llegó a Leicester a finales de noviembre pasado, cuando el frío ya se había instalado en Inglaterra. Es uno de los argentinos que tuvo que dejar Jaguares luego de la disolución del Super Rugby. Tras cumplir el aislamiento se puso la camiseta de su nuevo club en los primeros días de diciembre. “‘Al tener argentinos en el plantel se me facilitó la adaptación tanto adentro como afuera de la cancha. Tito Díaz Bonilla ya se sabía el plan de juego y me ayudó con las palabras para entender el sistema”, le cuenta Moroni a LA NACION desde esa ciudad inglesa. Además de Díaz Bonilla, lo recibieron Tomás Lavanini y Facundo Gigena. Leicester Tigers es el club más ganador de la Premiership y ha desarrollado una gran relación con los argentinos a lo largo de los años. El más emblemático es Marcos Ayerza, un símbolo en el club. El último en sumarse fue Julián Montoya, que llegó en enero y tuvo un impacto inmediato.

Dentro de las cualidades que se destacan de Tute -el apodo que lo acompaña desde siempre-, la principal es la actitud. Esa energía y empuje que no aparecen en las estadísticas, pero son claves para el espíritu de un equipo. El jugador formado en CUBA es uno de los favoritos del público argentino, que valora esa mentalidad con la que encara los partidos. En la última etapa en Jaguares, era una costumbre escuchar el grito “¡Moroni, Moroni!” luego de alguna buena acción del back, que hacía levantar de los asientos a los espectadores: “No sé por qué es, pero es lindo sentir ese cariño. Las ovaciones en Vélez fueron algo impresionante, es algo que no me voy a olvidar nunca. El cariño de la gente se nota, me lo hace saber y es muy lindo que valoren el esfuerzo que hago adentro de la cancha”.

Con su hijo Milo, en un día de descanso

El jugador de los Pumas aún no sintió ese calor de los hinchas de los Tigers por una razón de época: desde que se reanudó la Premiership, los partidos se juegan sin público. “Acá lamentablemente todavía no se puede jugar con hinchas, pero la gente por las redes sociales me hace notar el cariño. La gente en Leicester es bastante fanática del equipo, así que no veo la hora de jugar con el estadio lleno porque dicen que es una locura”. El público no puede apoyarlo en la cancha, pero si lo hace de manera virtual: en dos de los últimos tres encuentros de Leicester Tigers, los fans eligieron en la App del club a Moroni como el mejor jugador del equipo.

Moroni llegó en noviembre y ya es subcapitán de Leicester. instagram

Otro de los atributos que se destacan del argentino es el liderazgo. Está haciendo su primera experiencia en el exterior y lleva ocho encuentros en el club. En cinco de ellos fue nombrado subcapitán, una muestra clara de su influencia: “Es algo importante para mí porque me dan una responsabilidad. Me sorprende por estar hace tan poco tiempo en el club, pero creo que el motivo es que el equipo es bastante nuevo. Me pone contento que me tengan esa confianza. Después está en mí devolverla adentro de la cancha”, razona Moroni, que en la mayoría de los partidos es nombrado líder de defensa.

Un tackle de Tute en Leicester

Con 10 títulos, los Tigers son el club más ganador de la Premiership, pero en las últimas temporadas estuvieron lejos del protagonismo de años anteriores. En 2018/2019 y 2019/2020 terminaron 11° de 12 equipos y no llegan a la final desde 2013, año en el que ganaron su último título. Ahora marchan séptimos, a cinco puntos de los puestos de semifinales, con el impulso de haber ganado tres de los últimos cuatro encuentros.

Además de las definiciones en Inglaterra, Moroni tiene un ojo en lo que será la actividad con los Pumas en julio. El centro se perdió por lesión el histórico Tri Nations de los Pumas en 2020 y no ve la hora de volver a vestir la celeste y blanca: “El Rugby Championship que jugaron los Pumas fue impresionante, una alegría inmensa. Sentí una calentura sana de no poder estar ahí y de ganarle a Nueva Zelanda. Creo que eso va a ser nafta para mí y así lo tomo. Estoy con muchas ganas de volver a juntarnos con todos y de ponerme la camiseta de los Pumas, pero para hacer eso primero hay que hacer las cosas bien acá y esperar el llamado. Creo que va a ser diferente a todas las últimas convocatorias ya que antes estábamos acostumbrados a vernos las caras todos los días. Ahora nos extrañamos. Va a estar buena esta nueva forma de estar en los Pumas” , vuela con la mente hacia el próximo objetivo. Porque Moroni siempre está pensando en lo que viene.