Matías Rossi tiene coronavirus y se pierde la segunda fecha de Súper TC2000 en Buenos Aires

“Hola a todos. Quería contarles que di positivo de Covid, recién, hace un ratito. Hoy empecé con unos síntomas leves y tengo un poquito de fiebre, un poquito de dolor de cabeza. No perdí el olfato ni tengo dolor de garganta”. Algo desmejorado en su aspecto, Matías Rossi anunció con esas palabras en Instagram que se había contagiado de coronavirus.

“Quiero agradecer a Pedro Bressi, a toda la gente de la Asociación Argentina de Volantes, que gentilmente vinieron a mi casa hace un ratito. Y bueno, lamentablemente me voy a perder la carrera de Súper TC2000 este fin de semana por positivo de Covid″, informó el campeón de la categoría y escolta de Leonel Pernía en la única fecha ya realizada del certamen actual. La segunda, que tiene lugar este fin de semana, también en el autódromo de Buenos Aires, se desarrolla sin el piloto de Toyota, uno de los dos más importantes de Súper TC2000. Con su ausencia, se queda sin su principal adversario la otra figura central de la categoría, Agustín Canapino.

Pedro Bressi es el médico de la categoría, y la Asociación Argentina de Volantes es la agrupación de los pilotos, que se encarga de cuidar su salud, principalmente durante las competencias. Ellos verificaron el estado del hombre de Del Viso, cuya enfermedad agrega una mala nueva a STC2000, que no empezó bien la temporada, con la decepción por el casi nulo resultado del sistema Push to Pass, en el que había expectativas de un mejor espectáculo pero que no generó la cantidad esperada de sobrepasos en la pista.

En el equipo Toyota Gazoo Racing, Rossi es sustituido en la segunda fecha por el ex campeón de Turismo Competición 2000 Nicolás Moscardini. El Misil, uno de los dos protagonistas más importantes del automovilismo doméstico y archirrival de Canapino, se suma a una lista de varios pilotos infectados de coronavirus, entre los cuales figuran el propio Agustín (a principios de enero), Pernía, Facundo Ardusso y Julián Santero. La Covid-19 apagó sorpresivamente hace unas semanas la vida del padre de Canapino, el gran preparador Alberto, a sus 57 años.

Rossi es reemplazado por Nicolás Moscardini en la escudería Toyota este fin de semana, en el autódromo Oscar y Juan Gálvez.

