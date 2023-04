Mauricio Macri confirmó que competirá en las elecciones de Boca y criticó a Juan Román Riquelme

escuchar

A la espera de que desembarque Jorge Almirón como nuevo director técnico de Boca Juniors, tras un comienzo de año con tropezones para el plantel xeneize, este domingo por la mañana el expresidente del club Mauricio Macri anunció que participará de las elecciones de la entidad, que están pautadas para diciembre de este año, disconforme con el rumbo que le imprime Juan Román Riquelme. “Gobierna el club a su antojo”, se quejó el dirigente político de Pro.

“Voy a participar sin duda [de los comicios]”, confirmó en Radio Rivadavia Macri, quien sin embargo no precisó qué rol ocupará en las listas. Sin embargo, ya había deslizado que acompañará la candidatura de Andrés Ibarra, cuando Boca cumplió 118 años el 3 de abril pasado y se mostraron juntos en un video.

Pero eso no fue todo. El histórico dirigente del club azul y oro volvió a cuestionar los modos en que Riquelme maneja la institución, al decir que todo se centra en la figura del exdiez. “Estoy muy preocupado por lo que está pasando. Se puede ganar o perder, pero si Boca está por arriba de todas las personas. Si es el que construimos durante 12 años: una institución sólida, fuerte y respetada en el mundo entero, no solo por los 16 títulos que ganamos, sino porque además transmitimos profesionalismo, seriedad, organización”, comentó.

Y fue tras esto que fulminó al actual vicepresidente, que en realidad formalmente secunda al titular de la dirigencia Boca, Jorge Amor Ameal. “Todo esto hoy, para mí, está en crisis con esta forma personalista de Juan Román Riquelme para gobernar el club a su antojo”, consignó Macri, que siguió contra el exfutbolista ídolo xeneize, a quien también había criticado en su libro Para qué: “No creo en eso y no me confundo. Una cosa es el jugador Riquelme, que tengo el honor de haber traído dos veces a Boca, de haberlo descubierto cuando era un juvenil, [pero] eso no tiene nada que ver con ser dirigente deportivo”.

De momento, en La Boca aguardan la llegada de Almirón, después de que la dirigencia anunciara que prescindiría de los servicios de Hugo Ibarra, el técnico que llegó para reemplazar a Sebastián Battaglia y que se quedó hasta el mes pasado. Se supone que el nuevo DT estará presente el domingo en La Bombonera para observar a los jugadores, cuando se enfrenten a Colón, todavía bajo la dirección de Mariano Herrón. Su debut sería ante San Lorenzo, el miércoles, en el Nuevo Gasómetro.

La FIFA

Por otra parte, pero también en el plano futbolístico, Macri descartó de momento intentar alcanzar la presidencia de la FIFA y dijo que está “honrado” en su rol de titular de la Fundación que pertenece a la asociación del fútbol internacional.

“Es muy complejo ser presidente de la FIFA, requiere el apoyo de la mayoría de los países del mundo. Para la Argentina sería un honor, pero me siento honrado por ocuparme de la Fundación FIFA y ayudarlos con opiniones, consejos. Tengo relación de confianza y estoy muy agradecido porque tengan lo mismo conmigo, pero hasta ahí llegamos”, marcó Macri, que volvió a destacar la relación con el actual titular de la asociación, Gianni Infantino. Ambos habían mostrado sintonía en el Mundial de Qatar 2022, cuando aparecieron juntos en los palcos de los estadios de Doha.

