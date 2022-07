“Es grave”: el intenso debate entre los periodistas de ESPN por las declaraciones de Darío Benedetto

Los periodistas de F12 (ESPN) discutieron este jueves acerca de las declaraciones que dio el delantero de Boca Juniors, Darío Benedetto, el miércoles por la noche en Equipo F. La palabra del atacante xeneize era muy esperada luego de que se conociera el conflicto con el Consejo de Fútbol por los premios, y la posterior exclusión del capitán Carlos Izquierdoz del equipo titular. El defensor habría llevado la voz cantante en la tensa reunión que tuvo lugar con los dirigentes un día antes del encuentro de vuelta de los octavos de final de la Copa Libertadores. El último fin de semana, Marcos Rojo le dedicó su gol a Cali, lo cual fue leído como un mensaje para la dirigencia.

En la conferencia de prensa donde fue presentado como flamante DT de Boca, Ibarra explicó que la salida de Izquierdoz fue una decisión técnica. Ahora, en F12, los periodistas analizaron los dichos del jugador surgido en Arsenal, otro de los referentes del plantel, en relación a este tema. Por caso, el exdefensor de Boca Juan Simón indicó: “Mucha gente piensa que él da a entender que no es (Hugo) Ibarra el que lo saca. Para mí, está diciendo otra cosa: que (el motivo) no es futbolístico porque el nivel de Izquierdoz no lo ameritaba”. Entre risas, Leo Gabes le dijo: “Hay que llevarte de abogado a vos, Juan. Es espectacular. Si defendés esta, defendés cualquiera”.

En concordancia con su compañero, el cronista Augusto Cesar dijo desde el predio de Boca en Ezeiza: “Qué abogado de lujo, eh”. En tanto, Leo Paradizo le hizo un pedido a sus colegas: “Reconozcamos que fue una respuesta ambigua”. Por su parte, el exvolante Mariano Juan coincidió con Simón: “Yo interpreto igual que Juan. (Que) Izquierdoz estaba jugando muy bien, pero que el DT decidió sacarlo”.

Contundente, Augusto Cesar acotó: “Puertas para adentro, no lo entendieron así”. Luego, el periodista identificado con Boca indicó que el sábado, frente a Talleres (C), “cuando anuncie la voz del estadio los nombres, va a ser importante” ver la reacción de los hinchas xeneizes.

El abrazo de Marcos Rojo con Carlos Izquierdoz tras convertir el gol de Boca

Desde el panel, el columnista Martín Costa opinó: “Yo no veo al hincha de Boca enojado con alguien en particular”. Por su parte, Gabes volvió a intervenir para pedirle a Cesar que “afloje con el tema” de Benedetto, y sin medias tintas, le consultó: “¿A vos te parece que no tiene que ser ovacionado? Si lo ovacionaron hasta el último partido, hasta la previa del Corinthians”. Dubitativo, el movilero replicó con vacilaciones, y se puso en el lugar del hincha de Boca para interpretar las declaraciones de Benedetto: “No, pero no aplaudir a alguien que ovacionabas antes, es un mensaje. Yo no sé cómo va a reaccionar el público de boca. Lo que dijo ayer, para el hincha, es grave”.

Martín Costa y Leo Gabes se manifestaron en desacuerdo con la opinión de Cesar, mientras que Juan Simón aportó un nuevo matiz al debate, al considerar que Benedetto “se expuso demasiado”. En ese sentido, indicó que “debería haberlo dibujado un poquito más”, y le reprochó: “No tenés por qué decir todas las cosas”, en particular, en relación a lo que dijo sobre las razones de la exclusión del capitán.

Por último, Augusto recalcó que “Izquierdoz es un tipo que lo quiere todo el plantel, que se sintió tocado por lo que pasó”, y que a la reunión por los premios “fueron cuatro en representación de todos, pero paga uno solo”. Asimismo, señaló que “el plantel coincide” con la opinión de Pipa en relación a la salida de Izquierdoz, ya que los jugadores no creen “que lo sacó Ibarra”.