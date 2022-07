“¿Qué tiene que ver eso?”: el fuerte cruce entre Horacio Pagani y Nicolás Distasio por el mal momento de Boca y River

Los periodistas de Pasión por el fútbol (eltrece), Horacio Pagani y Nicolás Distasio, debatieron este domingo por la noche acerca de la actualidad de Boca Juniors y River Plate. Los equipos más importantes de la Argentina fueron eliminados en octavos de final de la Copa Libertadores, y el último fin de semana cayeron en sus respectivos encuentros correspondientes a la séptima fecha de la Liga Profesional de Fútbol (LPF).

Sumado a ello, Boca decidió el despido de su entrenador, Sebastián Battaglia, y el fin de semana Hugo Ibarra dirigió su primer partido como técnico interino. Además, los referentes del plantel estarían en conflicto con el Consejo de fútbol por los premios, y Carlos Izquierdoz, capitán del equipo, podría irse del club en las próximas horas. En ese marco, Distasio consideró que “hoy, a River, lo salvan Juan Román Riquelme y el Consejo de Fútbol”. Del otro lado del panel, Pagani contestó que “a River, no lo salva nadie”, a lo que Distasio retrucó: “Sí, a River lo salva, porque está dentro de una crisis deportiva, pero sin problemas internos”.

Entre risas, y de manera irónica, Pagani diferenció ambos casos, y pidió no comparar al club de La Ribera con el de Núñez: “Boca está mal, ¿pero qué tiene que con el desastre que es River? Boca es un desastre, y River es un desastre”. Luego, Pagani retomó la analogía de Distasio, pero la invirtió: “Yo digo que a Riquelme lo salva (Marcelo) Gallardo, porque juegan al día siguiente y no ganan nunca. Firmado: Boca”.

En contrapartida, el cronista identificado con “La Banda” contestó: “River es un club serio, ordenado. ¿Cómo lo va a salvar Gallardo (a Boca)? River no tiene crisis ni conflictos, y este momento de River tendría mucha más repercusión, si no estuviera Riquelme haciendo lo que hace”. Y sentenció: “Yo creo que si Riquelme no se mandara las macanas que se manda, este momento de River, sería mucho más grave. Pero como Riquelme hace todo mal, entonces esto a River lo ayuda, lo tapa”.

Juan Román Riquelme, vicepresidente de Boca Captura de TV

Acto seguido, Pagani consideró que “si River jugara mejor, Boca estaría muy complicado”, mientras que el columnista que cubre la actualidad del conjunto millonario, indicó que el conjunto azul y oro “es un desastre” y “tiene mil problemas”. Por último, Horacio preguntó de manera irónica: “Bueno, vamos a hablar de uno a la vez. ¿Boca está clasificado a la Copa Libertadores? (Sí) ¿River está clasificado? No”.

En otro tramo del programa Distasio analizó el presente de River, y admitió que “hoy, Gallardo no está con esa lucidez que lo caracteriza a la hora de tomar decisiones”. A la vez, estimó que “hay jugadores que no están dando la talla”, mientras que “otros que dieron la talla en su momento, y hoy están bajos”. Asimismo, comparó el presente del equipo con el primer semestre de 2016, en el que River tampoco le encontraba la vuelta y la pasaba mal”.

Gallardo, desencajado, va contra Lamolina y lo insulta al árbitro del partido entre River y Godoy Cruz

Por último, Pagani puntualizó en la derrota de River contra Godoy Cruz, y se refirió al comportamiento de Marcelo Gallardo, quien fue expulsado por el referí Nicolás Lamolina. “La situación de River es mala, y lo de Gallardo es vergonzoso insultar a un árbitro. Él sabe que tiene las cámaras adelante. Yo digo que, en las malas, uno se muestra verdaderamente como es”.