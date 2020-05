Michael Jordan, piloto de Moto GP: tres vueltas inolvidables

Michael Jordan como piloto de MotoGP. Crédito: motogp.com

Comentar Me gusta Me gusta Compartir E-mail Twitter Facebook WhatsApp Guardar 24 de mayo de 2020 • 13:10

El mejor basquetbolista de la historia, Michael Jordan , tiene un pasado desconocido como piloto de MotoGP . Aunque sólo fueron tres vueltas en 2004, se trata de todo un hito en la historia de la categoría más importante del motociclismo.

Kenny Abbott, amigo de Jordan y co-responsable de esta "excursión" de Air en el deporte automotor, contó en una entrevista con Radio Marca algunos detalles de esta historia: "Él y unos amigos estaban rodando por las carreteras del área metropolitana de Chicago y se encontraron con otro grupo de motoqueros en una estación de servicio. Lo primero que vieron fue a un hombre muy alto con pantalones de chandal, zapatillas deportivas y un casco. Se acercaron a él para decirle que, si iba a estar de ruta con la moto por las carreteras, debía ir bien equipado. Entonces, ese hombre se quitó el casco, y era Michael Jordan . Y quiso saber quién era el más rápido. Le dijeron que Montez Stewart . Ahí es donde se forjó la amistad entre Montez y Jordan. Y así, Montez estuvo enseñándole a Michael sobre el circuito".

Michael Jordan, arriba de una moto GP y custodiado por profesionales Crédito: motogp.com

Luego, Montez le dijo a MJ que su sueño era correr el AMA Superbike (el campeonato de motociclismo de superbikes de Estados Unidos). Acto seguido, el multicampeón NBA montó un equipo. Sin embargo, nunca quiso correr en él. ¿Por qué? Simplemente, Jordan. "Si hace algo, quiere ser el mejor en ello", contó Abbott.

En 2004, la escudería ya estaba en funcionamiento, y Michael se encontró con Randy Mamola en Daytona. "Le pregunté si quería subirse conmigo en Valencia. Me dijo que no porque dos meses antes ya había subido en una biposto de Suzuki en el AMA estadounidense... Pero reconoció que no le había gustado, que le daba miedo y me dijo que no subiría nunca más, pero a cambio me propuso que podría pilotar mi moto si estaba permitido".

Michael Jordan con un jovencísimo Valentino Rossi Crédito: motogp.com

El 31 de octubre de 2004, entonces, Air ya tenía todo para ser piloto de MotoGP por un día. Buscaron unos maestros de lujo, como los históricos Sete Gibernau, Colin Edwards, Kenny Roberts Jr. y Kurtis Roberts.

Michael Jordan Crédito: motogp.com

Carmelo Ezpeleta, CEO de Dorna, puso todo su equipo a disposición. "Él no tuvo ninguna dificultad en subirse a la moto. Lo único es que era bastante pequeña. No tuvimos ninguna duda. Un deportista como Michael Jordan no se mete en ningún lío si no sabe que lo puede hacer. Hay que tener confianza en él. Pensamos que era una oportunidad fantástica para él y para nosotros", confiesa.

Michael Jordan Crédito: motogp.com

¿Cómo lo vivió Michael? "Le impresionó muchísimo. El es muy cauto, no quería robar el protagonismo de los pilotos. Él no quería molestar a nadie mientras estaban corriendo por un Mundial. Me dijo: 'Claro que quiero subir en una MotoGP en Valencia, pero quiero hacerlo muy respetuosamente'", recordó Abbott.

Michael siguió ligado a las motos con su equipo en el AMA hasta 2008, pero no llegó a plantearse tener uno en el Mundial de MotoGP. "Hablamos alguna vez, él miró. Pero nunca nos sentamos a decir: hagámoslo. No hubo ninguna conversación", admite Ezpeleta.

Michael Jordan, de mono y sobre dos ruedas Crédito: motogp.com

Sin embargo, sí continuó ligado a la categoría como seguidor: en 2005, visitó Laguna seca, y otra vez, ese año, Cheste. Según contó el mismo Abbott, el 23 de los Bulls tenía afición desde chico por este deporte: "Solía pilotar motos en Carolina del Norte, y minimotos cuando era chico también en su vecindario. Era seguidor del motociclismo desde niño". Y agregó: "Le gusta el Motor en general: ve Nascar, F1... Le encanta ver superbikes, MotoGP y el AMA."