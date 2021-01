Michael Phelps, deprimido y con "altibajos aterradores"

Preocupación por la salud de Michael Phelps

Nicole Phelps, esposa del nadador multicampeón olímpico, se sinceró sobre el apoyo a su esposo Michael en su viaje para mejorar su salud mental.

Nicole le dijo a Today Parents en una entrevista que el nadador retirado estaba lidiando con la depresióncasi al mismo tiempo que Kobe Bryant murió en un trágico accidente de helicóptero en enero de 2020.

"Después de que Vanessa [Bryant] perdió a Kobe, todo lo que pude hacer fue mirar a Michael y decir, '¿Podemos ayudarte? Porque si te pierdo, no sé qué voy a hacer'", agregó. -dijo una madre de tres años. "Michael es el padre y socio más asombroso que podría haber pedido".

La modelo, que se casó con el deportista estrella en 2016, explicó que ha sido importante para ella darse cuenta de cómo puede ayudarlo y cómo no, informa el sitio eonline.com.

"Solía pensar, 'puedo arreglarlo. Puedo ser su terapeuta. Puedo ser lo que él necesita'", compartió. "Pero lo que he aprendido es que no puedes hacerte cargo de cómo se sienten, no importa cuánto lo quieras".

Michael, quien ha sido franco sobre sus problemas de salud mental en el pasado, le dijo a Today Parents el mes pasado que ha tenido algunos "altibajos aterradores" en medio de la pandemia en curso.

"Nicole me ama y quiere ayudar. Quiere que mejore", agregó la ganadora de 28 medallas olímpicas en ese momento. "Pero ella misma está luchando. También necesita ese apoyo. Sé que es difícil para ella".

La pareja comparte a Boomer de 4 años, Beckett de 2 años y Maverick de 16 meses, y puede ser un desafío para los tres niños saber cuándo darle un poco de espacio a su padre de 35 años.

"Los chicos quieren estar cerca de Michael cuando él está teniendo un día difícil. Quieren tratar de hacerlo feliz, especialmente a Boomer porque es el mayor", dijo Nicole en la entrevista del 12 de enero. "Así que diremos, 'Oye, Booms, papá lo está pasando mal y solo necesita tomarse un momento para estar solo'. Queremos que Boomer entienda que no se trata de él, se trata de Michael ".

Afortunadamente, la pareja ha encontrado una nueva rutina que los beneficia durante la pandemia, incluido hacer ejercicio juntos. Además, Michael ha estado preparando la cena para la familia todas las noches.

"Definitivamente hemos crecido juntos a través de esto y hemos aprendido mucho", concluyó. "No es fácil, pero estoy casada con el ser humano más increíble".