Mike Malone y Facundo Campazzo: elogios en español, la “mosca” que sobrevuela en la NBA y la elección entre robos o asistencias

El impacto de Facundo Campazzo en Denver Nuggets es cada día más importante. El base argentino confirma a cada paso que la elección de la franquicia fue la más acertada. Sus registros son elocuentes: 10 asistencias y 4 robos de balón en el último duelo ante Charlotte Hornets, volvió a despertar todo tipo de elogios. Y en ese contexto, el entrenador de los Nuggets, Mike Malone, fue muy elogioso para con el cordobés, e incluso hasta se animó a hacerlo en español durante la conferencia de prensa posterior al partido.

“Todo el mundo lo ama por aquí”, fue una de las frases que se escuchó sobre Campazzo de parte de sus compañeros. El dueño de esas palabras es Michael Porter Jr. que tiene una buena conexión con el cordobés y que en los últimos días fue captado celebrando un salto para intentar volcar el balón del base argentino durante los movimientos precompetitivos.

Los elogios para Campazzo de Mike Malone

Esa sensación de estar ante un jugador importante dentro de la estructura de los Nuggets también se traduce en el esfuerzo del entrenador por hablar en el idioma de Campazzo para valorar lo que el jugador le ofrece al equipo, por eso Malone dijo en español: “Facu es un buen jugador. Tiene un gran corazón, defensa es increíble...” Y para completar la frase volvió al inglés: “Por eso adoro a Facu”.

Las valoraciones de Malone no se detuvieron allí, pero claro, ya todas lejos del español: “El llega a cada juego y se plantea un desafío cada noche. Y se enfrentó a LaMelo Ball que no es un jugador fácil y que es posiblemente el jugador candidato a quedarse con el premio del Rookie del Año. Lo que me encanta de Facu es que él pone las responsabilidades sobre sus hombros, tiene esa dureza”.

🗣️ Michael Porter Jr sobre Facu: "Todo el mundo lo ama por aquí"... pic.twitter.com/wzte2Tq11Z — TeamFacu (@TeamFacu7) March 18, 2021

Y continuó: “Tiene eso de ir a por todas cada noche y ponerse a prueba a sí mismo. Esta noche (por el duelo ante los Hornets) dio 10 asistencias y logró 4 robos y siento que es uno de los jugadores a los que nadie quiere enfrentarse. Está siempre ahí, es persistente, es como una mosca, está siempre a tu alrededor ahí fastidiándote. Estoy encantado de que esté en el equipo, de que sea parte de nuestra familia. Y me gusta lo que brinda en el campo de juego cada noche”.

Facundo Campazzo ofreció 10 asistencias en el juego de Denver Nuggets ante Charlotte Hornets BART YOUNG - NBAE / Getty Images

En el final, Malone mostró que la incidencia positiva de Campazzo no sólo radica en lo que ofrece en la cancha, sino que el carisma del argentino genera buenas energías a nivel grupal. Es por eso que el entrenador de Denver hasta se animó a citar a la ciudad natal del base argentino: “Imagino que toda Córdoba estará orgullosa de que esté aquí con nosotros en Denver”.

Campazzo elige: ¿robos o asistencias?

Después llegó el turno del propio Campazzo que lógicamente fue consultado por su récord de 10 asistencias: “Es muy divertido jugar con mis compañeros, entiendo que lo de las 10 asistencias es secundario. Intento ayudar siempre al equipo, creo que lo difícil es anotar los puntos, porque las asistencias son pases comunes”.

Inmediatamente las consultas fueron directo a su preferencias dentro del juego: “¿una asistencia o un robo? La respuesta del argentino fue muy directa: “Ambos. Aunque preferiría... la verdad que robar una pelota representa tomar un riesgo, siento que una buena defensa, sólida y compacta podría elegirla por encima de una asistencia. Una defensa dura pueda ayudar al equipo”.

