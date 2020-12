Millie Savage, sobre el jugador del Manchester City John Stones: "Es un matón"

"John Stones es un matón", dijo su ex pareja

Millie Savage se separó hace dos años del futbolista John Stones y dio detalles sobre su conflictiva relación con el defensor del Manchester City de Pep Guardiola y Sergio "Kun" Agüero.

En una entrevista concedida al diario británico The Sun, Savage (27) recordó cómo su pareja, que se inició cuando ella tenía 14 años, comenzó a derrumbarse luego del Mundial Rusia 2018, en el que Inglaterra fue protagonista.

"Los últimos dos años han sido un infierno. No quisiera que nadie pasara por esto. Ha sido un idiota. Pensé que pasaríamos nuestras vidas juntos, pero se ha convertido en un matón", aseguró.

Savage sostuvo que al defensor "la fama se le subió a la cabeza" tras su paso por la cita mundialista y que todo se acabó en noviembre, cuando ella le propuso formalizar su relación.

"Escuchamos que Rio Ferdinand (ex defensor inglés del Manchester United) se había comprometido con Kate Wright. Dije: 'Es bueno verlo'. John sabía que siempre había querido casarme. Llevábamos años juntos. Le pregunté por qué no nos habíamos casado ya", detalló.

"Llegamos a casa y seguimos nuestra rutina normal. Más tarde, esa noche, le dije: 'Mira, John, sé que te molesta cuando menciono el tema del matrimonio, pero tienes que entenderlo desde mi perspectiva'. Se negó a responder y luego dijo: 'Mira, Millie, he terminado. No estoy feliz. No me siento libre y ya no te quiero'".

"Antes de la Copa del Mundo, John era solo John. Era encantador, educado, hablaba con la gente. Éramos como una pareja de ancianos, paseábamos a los perros... No éramos del mundo del espectáculo", comentó.

Pero tras aquel torneo en el que la selección inglesa cayó por 2-1 contra Croacia en las semifinales, ella notó un cambio en su comportamiento: "Lo festejó en exceso con sus compañeros y empezar a beber en casa".

La joven reveló además que recibió un mensaje de Instagram de un anónimo en el que decía que Stones estaba saliendo con otra mujer.

"Los futbolistas son tratados como dioses y John, después de la Copa del Mundo, dejó que la fama se le metiera en la cabeza. Para los futbolistas, las reglas de la vida normal se vuelven borrosas. Para ellos somos simplemente mortales, en realidad es como cuidar a un niño que no tiene idea de cómo funciona el mundo real. Yo había dejado a un lado mis esperanzas y lo apoyé durante toda su carrera", reflexionó.