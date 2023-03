Marc Márquez fue operado tras el accidente sufrido en Portugal y no estará en el GP de Termas de Río Hondo

escuchar

Se confirmó una noticia que estaba al caer, dada la gravedad de los hecho: el motociclista Marc Márquez no correrá en el Gran Premio de Argentina, que se disputará el próximo fin de semana en Termas de Río Hondo. El impactante accidente que sufrió el último domingo en el GP de Portugal derivó en la fractura de su mano derecha, y este diagnóstico obligó al español a ser intervenido quirúrgicamente.

Honda, la escudería del ocho veces campeón del mundo, confirmó la baja del español para la carrera en nuestro país. “Marc Márquez y el Repsol Honda Team han optado por que se pierda la próxima prueba del Campeonato del Mundo para centrarse plenamente en su recuperación y llegar a las próximas citas en las mejores condiciones posibles”, expresaron en su cuenta oficial de Instagram.

El momento del impacto entre Marc Márquez y el portugués Miguel Oliveira durante la prueba de este domingo Steve Wobser | GP-Fever.de - Getty Images Europe

Apenas regresó de Portugal, Márquez fue diagnosticado con una fractura intraarticular desplazada de la base del primer metacarpiano del pulgar de la mano derecha y fue operado para “reparar la fractura del primer metacarpiano de su mano derecha”, según informaron desde Honda a través de un comunicado. Es por esto que Márquez se perderá la segunda prueba del campeonato, que se realizará en Santiago del Estero, con actividades que comenzarán desde el próximo viernes

Además, el informe de la escudería agrega: “La intervención quirúrgica consistió en una reducción cerrada de la fractura y en una fijación interna de ésta, con la ayuda de dos tornillos y se ha desarrollado sin incidente”.

Vale destacar que español fue el protagonista de un accidente en la carrera del Gran Premio de Portugal, este domingo, al llevarse por delante al piloto local Miguel Oliveira en las primeras vueltas de la prueba. Aunque en un primer momento parecía que era el portugués el que había sufrido la peor parte, llegando incluso a ser retirado en camilla de la pista, los médicos ya habían informado que Márquez padecía una seria lesión.

Cuando quedaban todavía 23 vueltas por correr, Marc Márquez tocó a Jorge Martín en la curva 3, se fue de largo en el trazado y en esa acción embistió a Miguel Oliveira. Tan determinante fue la mala maniobra de Márquez, que el piloto español rápidamente le pidió disculpas al portugués y hasta le hizo gestos a la tribuna también lamentándose por lo sucedido.

Los dos pilotos fueron sacados de la pista con la custodia de los especialistas y se encaminaron al centro médico del circuito para que le realicen estudios. Miguel Oliveira, que pareció más afectado, finalmente no tuvo inconveniente y recibió el ‘apto’ de los doctores, tras las revisiones de los especialistas.

Marc Marquez corrió para ver cómo estaba Miguel Oliveira tras el accidente PATRICIA DE MELO MOREIRA - AFP

Tras el accidente, Márquez expresó: “Ha venido provocado por un bloqueo muy fuerte de la rueda de delante en esa curva 4. No era ni mi intención ni adelantar a Martín, porque estaba lejos, pero después de ese bloqueo, cuando he dejado frenos, la dirección de la moto era hacia dentro porque la dirección estaba cerrada. He podido evitar a Martín, no he podido evitar a Miguel. Me ha sabido muy mal. Es un error grave. Pido perdón”, explicó.

Quien se mostró muy molesto con el piloto de Honda fue Jorge Martin: “Me he roto un dedo del pie (el gordo) y, seguramente, también un esguince en el tobillo. Después del impacto, pensé que me había roto la pierna. Dice que me ha esquivado, pero no sé si lo ha visto o no, la verdad. Me ha dado un buen golpe. No es la primera vez que a mí me tira. Y no sólo a mí, sino a muchos pilotos. El pedir perdón al box, a la grada, ya no funciona. Es siempre la misma historia. No es la primera vez que me destroza una carrera”,

Otra mala para Márquez es que según los medios especializados, la Dirección de Carrera va a castigarlo por lo sucedido. Este accidente complica el arranque de temporada del español, que sabe que empieza mal un año en el que Ducati ya demostró una superioridad en su andar, en especial con Pecco Bagnaia, que logró la primera victoria del año en la carrera de este último domingo en Portimao en MotoGP.

LA NACION