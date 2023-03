MotoGP: Álex Márquez, el piloto que vibró con Lionel Messi y no se irrita por la sombra de su hermano

escuchar

Una goleada 7-0, un hattrick de Lionel Messi y el gol número 100 (y el 101, y el 102) del capitán con la camiseta de la selección, fue el menú que le regaló la Argentina a Álex Márquez, el piloto de MotoGP que presenció el juego con Curazao, segundo acto de los festejos por la conquista de la tercera estrella en la Copa del Mundo Qatar 2022. Una función particular que, al catalán, de 26 años, le irradia confianza para encarar la segunda estación del calendario, que se desarrollará entre el viernes y el domingo en el autódromo internacional de Termas de Río Hondo. Con el quinto puesto como antecedente en su debut con Ducati y bajo la estructura de Gresini Racing, intentará sumar su primera victoria en la categoría reina del motociclismo de velocidad.

El estreno con Ducati, bajo la estructura de Gresini Racing, en Portimao, le devolvió la confianza a Álex Márquez: el catalán sueña con sumar en el Gran Premio de la Argentina su tercer podio en Termas de Río Hondo PATRICIA DE MELO MOREIRA - AFP

Con camiseta argentina con el N°10 y el apellido Messi estampado en la espalda, Álex vibró durante el encuentro y, fiel a su estilo, lanzó maravillas para con el rosarino. “De verdad, verlo jugar te contagia buen rollo. Es un placer volverle a ver jugar en directo. El fútbol es muy diferente cuando ves jugar a Leo”, comentó quien fue campeón de Moto3 en 2014 y de Moto2 en 2019. Las palabras del menor de los hermanos Márquez no son de ocasión: aunque no exista una relación aceitada, de amistad, tanto él como Marc son fervientes seguidores de la Pulga y el crack del fútbol mundial a su vez simpatiza por ellos en el Mundial.

“Tuve la oportunidad de entregarle un premio cuando fue el mejor jugador de LaLiga 2014/15 y luego coincidimos en algunos otros lugares. No es alguien cercano, pero cuando le he visto nos habla, y se evidencia que se interesa y está informado sobre el MotoGP. Es algo que la primera vez que lo escuché me hizo especial ilusión. Es una gran persona, que quizás cuando alguien lo ve en público parece vergonzoso, retraído, reservado, pero cuando estás a solas y sin cámaras es alguien que te hace sentir muy cercano”, la mirada de Álex, acerca de la relación que comenzó de modo casual ocho años atrás y que se mantiene vigente.

Si Messi y la selección le brindaron un espectáculo, Álex pretende retribuir con una actuación a la altura. Nunca logró ganar en el circuito de Termas de Río Hondo, donde se estrenó con un segundo puesto en 2014 –año que la Argentina retornó al calendario- y firmó un podio –tercer lugar- en 2019. Ganar o treparse al palco de los festejos podría resultar una excelente señal para quien dejó Honda y se esperanza con Ducati: aquellas dos celebraciones coincidieron con los años en que se consagró campeón en las categorías menores del MotoGP.

“La moto es casi perfecta, honestamente. La relación entre Gresini Racing y la fábrica es muy buena. En Portimao, en los test de pretemporada, por las tardes venía Giggi Dall’Igna [ingeniero jefe de Ducati] y me preguntaba en qué la mejoraría y eso es una señal del soporte que tenemos sin ser pilotos oficiales. Para un piloto eso es importante, es una motivación”, apuntó antes del inicio de la actividad en Algarve, donde finalizó en el noveno puesto en la carrera Sprint y avanzó hasta la quinta posición en la Final.

La performance de Álex Márquez con Honda fue de mayor a menor y a mediados de 2022 tomó la decisión de cambiar de aire; el catalán solamente buscó asientos en MotoGP PATRICIA DE MELO MOREIRA - AFP

Una posición muy diferente a la que estaba transitando en Honda, donde los resultados y el rendimiento de la moto fueron una pesadilla. De los podios en su estreno en 2020 a lidiar y contentarse con un séptimo lugar como mejor clasificador el año pasado, donde a mitad de temporada tenía prevista su salida. La decisión lo pudo dejar sin asientos y en ese caso se hubiera tomado un año sabático: “No estaba sobre la mesa ir al Superbike o a otro campeonato. Si no tenía espacio, me iba a detener un año, analizar, y luego ver el objetivo”, apuntó, aunque no tener voz en el proyecto de la fábrica japonesa le dolió y fue el acto que aceleró su salida.

Los Márquez, los únicos hermanos que en dos temporadas lograron consagrarse campeones: en 2014 y 2019, Marc en MotoGP y Álex en Moto3 y Moto2 AFP

Bicampeón, su figura siempre está bajo la alargada sombra de su hermano Marc. La situación no es novedosa y Álex comenta que sabe cómo enfrentarla. Según un estudio, hablar del octacampeón es referirse a uno de los cinco deportistas españoles más destacados de la última década, a la altura de Rafael Nadal, Fernando Alonso… Nunca se amedrentó, al contrario, la figura de Marc le sirvió para entrenarse con dureza y el resultado fue el meteórico ascenso a MotoGP.

“La sombra de Marc no me molesta, me motiva a trabajar en silencio. Saber aceptar las críticas forma parte del trabajo y te alimenta para ser mejor cada día. Prefiero que me conozcan como trabajador: alguien con talento, si no se esfuerza, no llega a evolucionar”, frases que se destacan en el documental Yo soy Álex, lanzado por Allianz, patrocinador que lo acompaña desde los inicios. En el audiovisual, su madre Roser destaca los resultados y el sacrificio del menor de sus hijos: “No es una casualidad, nadie le ha ayudado, porque en la moto va solo uno”, dispara, acerca de los detractores que apuntan a facilidades que pudiera realizar Marc, cuatro años mayor y una superestrella.

Con el arribo a Ducati, Álex Márquez suma una cuarta fábrica a su recorrido que empezó con Honda y luego tuvo continuidad en KTM y Kalex GLENN NICHOLLS - AFP

Con victorias en todas las categorías, Álex Márquez intentará en Termas de Río Hondo sumar su primer triunfo después de 54 carreras en MotoGP. Sin la estrella de su hermano, protagonista de apasionantes duelos con Valentino Rossi en el trazado santiagueño, pretenderá volver a posicionar el apellido en lo más alto y festejar, como lo hizo Marc en 2014, 2016 y 2019.