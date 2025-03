MotoGP en Santiago del Estero: Marc Márquez se quedó con la pole mientras se debate si será la última vez de una fecha del campeonato mundial en esta provincia

El multicampeón Márquez, a bordo de la Ducati, dominó la clasificación para el GP de Argentinaó con la pole en la clasificación y, más tarde, se disputará el sprint en el marco de la segunda fecha del Mundial de Motociclismo MotoGP. Mientras tanto, una pregunta ronda el circuito internacional. ¿Podría ser esta vez la última vez que la fecha argentina del Gran Premio se dispute en esta provincia para trasladarse a la ciudad de Buenos Aires? “Por supuesto que a nosotros nos gustaría que siga acá y estamos en condiciones de seguir”, aseguró el subsecretario de Turismo local, Nelson Bravo, luego de que, tiempo atrás, el propio presidente de la Federación Internacional de Motociclismo (FIM), Jorge Viegas, dijera que, posiblemente, el evento de élite mundial se trasladaría al centro porteño.

El multicampeón Márquez, abordo de la Ducati, dominó la clasificación para el GP de Argentina. El español mejoró a 1m37s023 en su segunda vuelta y batió su propio récord. Su hermano Alex, en tanto, desplazó a Johann Zarco del segundo puesto por apenas 42 milésimas. Con este resultado, Marc cumplió con lo que dijo este viernes tras las prácticas en pista, cuando auguró que rompería con su propia marca.

Qué pasará con el MotoGP 2026 en Argentina

“Si desde 2014 tenemos el MotoGP acá, eso nos da la pauta de que el Estado tiene que intervenir en la actividad turística deportiva. Si ahora se hace en Buenos Aires, es porque el Estado también va a intervenir; no solo el de la Ciudad, sino el nacional”, dijo el funcionario santiagueño Bravo en conferencia de prensa. Vale recordar que el año pasado no hubo fecha de MotoGP en Argentina porque el Gobierno nacional no pudo asegurar colaboración económica para financiar parte del evento. “No nos comemos el verso de que únicamente [estará involucrada] la Ciudad [de la mano de Jorge Macri]; es imposible si no interviene el Estado [nacional]”, advirtió el funcionario santiagueño.

Grilla de largada del MotoGP tras la clasificación en Santiago del Estero

Luego de que se cancelara la edición 2024, el MotoGP regresó este fin de semana a Santiago del Estero en el marco de la segunda fecha de la presente temporada -la primera fue en Tailandia y tuvo a Marc Márquez como el gran protagonista de la carrera-. Meses atrás, Viegas, en una entrevista que realizó con la Televisión Pública, aseguró que este año “es el último de MotoGP en Termas de Río Hondo”. A lo largo de estos últimos años, la categoría más importante y convocantes de motociclismo visitó a Argentina de manera ininterrumpida entre 2014 y 2019. En 2020 y 2021 se suspendió por la pandemia del Covid-19 y volvió a disputarse en 2022 y 2023.

Nelson Bravo, subsecretario de Turismo de Santiago del Estero, se refirió a la posibilidad de que el MotoGP no vuelva a hacerse en su provincia el año próximo subsecretaría de Turismo de Santiago del Estero

Viegas fue consultado por la posibilidad de que el GP de Argentina mudara su sede al autódromo Óscar y Juan Gálvez que está en la ciudad de Buenos Aires. “Creo que vamos a seguir de alguna forma u otra con alguna de estas disciplinas (enduro, rally y motocross). En cuanto a MotoGP, está la idea de ir a Buenos Aires”, dijo el referente, aunque aclaró entonces que no hubo novedades al respecto.

Lo cierto es que desde la gestión porteña ya se habría confirmado el interés por ser sede no solo del MotoGP, sino también de una fecha de la Fórmula 1 en el marco del entusiasmo que se generó el año pasado con la aparición de Franco Colapinto en la escena de la máxima categoría automovilística. Incluso, el Gobierno de la Ciudad ya habría presentado proyectos para hacer las respectivas reformas en el autódromo local.

Si bien no se trata del único evento anual que se desarrolla en el autódromo de Termas de Río Hondo, sí es cierto que es el más convocante y el que más rédito le da a la provincia en ingresos económicos por lo que significa la ocupación hotelera y el movimiento de miles de personas que copan las calles y locales gastronómicos. Además, se trata de una forma de publicitar a Santiago del Estero. “El impacto económico del evento para este año es de más de 20 millones de dólares. Ojalá que lo sigamos haciendo aquí”, resaltó el funcionario Bravo.

Valeria Musse Por

Temas MotoGP