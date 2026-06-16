Mundial 2026: qué se sabe de Josimar “Vozinha” Dias Vozinha, el arquero de Cabo Verde que replicó el efecto Tim Payne

El Mundial 2026 ya comenzó a regalar protagonistas inesperados. Después del fenómeno que generó el neozelandés Tim Payne en las semanas previas al torneo, otro futbolista pasó de un perfil bajo a una popularidad impensada en cuestión de horas. Se trata de Josimar “Vozinha” Dias, el arquero de Cabo Verde que fue determinante en el histórico empate sin goles frente a España y cuya repercusión trascendió lo estrictamente deportivo.

A sus 40 años, el capitán de los Tiburones Azules se transformó en uno de los nombres más comentados de la primera fecha del certamen. Su actuación frente a uno de los candidatos al título despertó admiración entre los fanáticos y provocó un crecimiento explosivo en sus redes sociales.

El arquero de Cabo Verde recibió el tratamiento “Tim Payne” y alcanzó una inesperada cifra de seguidores

De héroe ante España a fenómeno viral

El seleccionado africano protagonizó una de las sorpresas más resonantes de la fase de grupos al rescatar un empate ante España, un resultado que quedará grabado en la historia del fútbol caboverdiano.

Buena parte de ese logro tuvo como responsable a Vozinha. Durante los 90 minutos sostuvo a su equipo frente al constante asedio español, respondiendo una y otra vez ante los intentos de los dirigidos por Luis de la Fuente.

La selección europea monopolizó la posesión de la pelota y generó numerosas situaciones de peligro, pero se encontró con una actuación sobresaliente del arquero, que cerró el arco y frustró cada intento rival. Su desempeño fue reconocido con la distinción al mejor jugador del partido, un premio que terminó impulsando aún más su notoriedad a nivel internacional.

El español Ferran Torres intenta disparar para superar al portero de Cabo Verde Vozinha en el encuentro del Grupo H de la Copa Mundial el lunes 15 de junio del 2026 Jacob Kupferman - FR171784 AP

El crecimiento inesperado en las redes

Lo que ocurrió después del encuentro fue casi tan impactante como el empate conseguido en el campo de juego.

Hasta antes del partido, el arquero contaba con una comunidad relativamente pequeña en Instagram. Sin embargo, la exposición mundial y la repercusión de sus atajadas provocaron una avalancha de nuevos seguidores.

El arquero llegó a nueve millones de seguidores en Instagram en cuestión de horas tras el partido frente a España

En pocas horas, millones de usuarios comenzaron a seguir sus publicaciones y a compartir imágenes de su actuación ante España. El fenómeno recordó inmediatamente a lo sucedido con Tim Payne, el defensor de Nueva Zelanda que se volvió viral gracias a una campaña impulsada por hinchas argentinos en las semanas previas al Mundial.

El caso de Tim Payne

Tim Payne, defensor de la selección de Nueva Zelanda, se convirtió en uno de los nombres más populares del Mundial 2026. No fue por un gol, una jugada decisiva, ni una declaración explosiva, sino por una campaña viral que lo transformó en el protagonista impensado de la previa mundialista y ahora la Copa del Mundo, con casi seis millones de seguidores.

Todo comenzó con una iniciativa del influencer argentino Valen Scarsini, conocido como “El Scarso” (@elscarso), quien se propuso encontrar al futbolista menos conocido entre los convocados al torneo. Tras revisar las listas de los 48 seleccionados que competirán en la Copa del Mundo, llegó al perfil de Payne, que por entonces tenía menos de cinco mil seguidores en Instagram y no imaginaba la fama y todo lo que vendría después.

Tim Payne superó los 5 millones de seguidores en Instagram

¿Tim Payne al Olimpia de Paraguay?

Payne será nuevo refuerzo del Olimpia de Paraguay luego de que finalice la Copa del Mundo, según el medio inglés Sky Sports Football.

El posteo de Sky Sports Football

Además de la versión del medio inglés, el propio club Olimpia, uno de los más populares de Paraguay, publicó en la noche del lunes un sugestivo mensaje en su cuenta de X: un emoji de un brazo fuerte y otro de la bandera neozelandesa. Payne tiene un valor de US$350.000 en el mercado de pases.

El director técnico actual del Club Olimpia es el argentino Pablo “Vitamina” Sánchez