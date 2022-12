Mundial Qatar 2022, en vivo: últimas noticias de la selección argentina y los partidos de hoy, minuto a minuto

escuchar

00.30 La confianza del DT de Australia de cara a octavos de final: “¿Vamos a ganar? ¡Por supuesto!”

El sábado Argentina y Australia se ven las caras por los octavos de final del Mundial de Qatar 2022. En la previa el entrenador del seleccionado australiano, Graham Arnold se mostró confiado con el resultado que obtendría ante el combinado nacional y afirmó: “¿Vamos a ganar? ¡Por supuesto! Dirigí al equipo olímpico en Tokio y vencimos a Argentina 2-0. Es una camiseta amarilla contra una celeste y blanca. Es 11 contra 11″.

ARCHIVO - El técnico de Australia Graham Arnold da instrucciones en el partido contra Siria por la Copa de Asia, el 15 de enero de 2019. (AP Foto/Hassan Ammar)

En ese senitdo explicó que todo tiene que ver con el estado anímico de los jugadores y que ellos están muy motivados. “Se trata de la mentalidad y el impulso. Y creo que si hay algo que no solo le hemos demostrado al país sino que le demostramos al mundo es que estamos conectados como equipo y como grupo. Estamos comprometidos entre nosotros”, dijo Graham.

“Queremos jugar contra los mejores, ponernos a prueba y queremos mostrarle al resto del mundo cuál es nuestra cultura. Digo esto desde hace probablemente seis u ocho meses. Cuando era chico, Australia era bien conocida como la espalda del mundo, nadie nos dio una oportunidad. Éramos los desvalidos y salimos peleando. Eso no es diferente ahora”. sentenció.

00.00 La autocrítica de un jugador de Alemania tras la eliminación: “El peor día de mi carrera”

La eliminación de Alemania por la victoria de Japón ante España es hasta ahora el máximo batacazo del Mundial Qatar 2022. Tras quedar afuera de la copa del mundo, los jugadores alemanes lamentaron el resultado y hasta dijeron que abandonarían el seleccionado. Uno de los que habló con la prensa y dejó saber su malestar fue Joshua Kimmich, le mediocampista de 27 años que calificó lo sucedido como lo peor que experimentó en su vida. “Ha sido el peor día de mi carrera”, dijo y agregó: “Llegue en 2016 a la selección de Alemania y, desde entonces, hemos caído dos veces en grupos”.

Joshua Kimmich criticó su actuación en el Mundial de Qatar

En ese sentido, explicó que seguramente su nombre sea sinónimo de “eliminación”. “Me temo que la eliminación se asociará con mi nombre. Estos fracasos están conectados a mi persona”, reflexionó.

“No he podido ayudar a mi equipo. He fracasado. Ahora volvemos a casa y tengo miedo de caer en un agujero”, se reprochó el futbolista de Bayern Munich afligido por el resultado de su selección en Qatar.

23.30 Thomas Müller calificó de “catástrofe absoluta” la eliminación de Alemania del Mundial

El delantero del seleccionado alemán Thomas Müller calificó de “catástrofe absoluta” a la eliminación de su equipo del Mundial de Qatar pese al triunfo frente a Costa Rica (4-2) en la última fecha del Grupo E, que no le alcanzó para clasificar a octavos de final, a la vez que advirtió que pudo ser su “último partido” en el representativo de su país.

Thomas Müller, goleador germano

“Para mí, personalmente, esto es una catástrofe absoluta. Es muy amargo para nosotros, quedar afuera por diferencia de gol con España y como se dio la definición de su partido con Japón”, sostuvo Müller en declaraciones a la radio y televisión pública alemana ARD. Eso en clara alusión al gol polémico, VAR mediante, concedido al seleccionado japonés que le permitió vencer al español y clasificar primero en el el Grupo E.

23.00 “No le tenemos miedo a nadie”, aseguró el entrenador de Croacia, Zlatko Dalic

El director técnico del seleccionado de Croacia, Zlatko Dalić aseveró hoy que no le tienen “miedo a nadie” en relación con la selección de Japón (primera del Grupo E), próximo rival en octavos de final, y a los futuros adversarios en caso de seguir avanzando en el Mundial de Qatar, después del empate con Bélgica 0-0 que le permitió avanzar de ronda como segundo de su zona detrás de Marruecos.

Croacia se clasificó a octavos de final tras empatar contra Bélgica Luca Bruno - AP

“Si Croacia juega como hoy (frente a Bélgica), no le tenemos miedo a nadie para seguir avanzando. No lo enfrentaremos a España en octavos, que es una gran selección, pero lo haremos con Japón, que viene muy bien”, señaló Dalic en contacto con la prensa.

Con respecto a la igualdad con los belgas, el DT consideró que tuvieron “la suerte de que ellos no hayan aprovechado sus ocasiones”, en estricta referencia a las situaciones que falló Romelu Lukaku.

