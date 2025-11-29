Encontrá resultados de fútbol en vivo, los próximos partidos, las tablas de posiciones, y todas las estadísticas de los principales torneos del mundo.
Murió Carlos Espósito, el árbitro argentino que representó al país en el Mundial de México 86
Fue uno de los mejores referís de nuestro país en la década del 70 y 80; tenía 84 años
Carlos Espósito, uno de los árbitros argentinos más reconocidos de la década del 70 y 80 y representante de nuestro país en el Mundial de México 86, murió este viernes, a los 84 años, según confirmó la Asociación Argentina de Árbitros (AAA) a través de un posteo en su cuenta oficial de X.
“Lamentamos informar el fallecimiento de Carlos “Coco” Espósito. Árbitro mundialista (México 1986), con una vasta y reconocida trayectoria nacional e internacional, fue sin dudas un referente de nuestro arbitraje, además de un gran amigo y compañero", comienza el mensaje de la AAA. Y continúa: “Partícipe de la fundación del Campo Deportivo de nuestra Asociación, su legado permanecerá imborrable en nuestra memoria y seguirá inspirando a las futuras generaciones. Acompañamos a sus familiares y seres queridos en este difícil momento”.
Espósito tuvo una destacada carrera en el referato de nuestro país y recibió como distinción en la cúspide de su trayectoria la posibilidad de participar de un Mundial. Fue en México 86, donde dirigió dos encuentros: el triunfo por 2 a 1 de México sobre Bélgica, en fase de grupos y la victoria de Francia sobre Italia, por 2 a 0, en los octavos de final.
En el plano internacional, también participó de la Copa América 1979, con tres partidos, el más destacado, la semifinal de vuelta entre Brasil y Paraguay, en el estadio Maracaná (entonces el torneo se disputaba sin sede fija), que terminó 2-2 y clasificó al conjunto guaraní a la final (había ganado en la ida; a la postre, sería el campeón).
Espósito también estuvo en partidos de eliminatorias y en los mundiales Sub 20 de 1983 (en México) y Sub 17 de 1985 (en China).
Además, dirigió una veintena de encuentro por Copa Libertadores. Entre ellos, hubo uno muy especial por las particularidades que lo rodearon y que el propio Espósito contó a la prensa hace unos pocos años. Fue el 16 de mayo de 1989, cuando dirigió la semifinal entre Atlético Nacional de Medellín y Danubio (Uruguay), en el estadio Atanasio Girardot. Eran tiempos violentos en Colombia, sobre todo en Medellín, dominada a sangre y fuego por el narcotraficante Pablo Escobar.
Con Espósito, estaban Abel Gnecco y Juan Bava como jueces de línea. Las amenazas para que ganara el equipo local no se hicieron esperar. “Todo arrancó desde que llegamos al aeropuerto de Medellín -contaría años después Espósito, en una entrevista con Radio La Red-. Los árbitros colombianos que nos fueron a recibir ya nos habían entregado. Después de mucha espera fuimos al hotel. Los árbitros no acostumbrábamos a dejar el hotel. Me invitan a una cena y les dije que no... Me levanté a pagar y le dije a la camarera que me llevara un bidón de agua, porque no había agua potable... Me golpean la puerta. Y estaba la chica con una botella chiquita. Le recordé que le había pedido una grande. Vuelven a golpear la puerta y le pido a Juan que se levantara. Y fue Bava. A Bava lo conocen... Es difícil mover una mole de ésas. Pero Bava voló. Entraron cuatro, uno con ametralladora, a Gnecco le pusieron una nueve milímetros en la cabeza. Y atrás entró el famoso ‘Popeye’, bien vestido, traje, corbata. Traía un maletín. Lo abrió y dijo, acá hay 250 mil dólares. Llévenselo, tranquilos, van a salir de Colombia sin problemas... Antes de eso nos habían roto todos los teléfonos... Les respondimos que habíamos ido a trabajar como corresponde”.
La cuestión no quedó ahí. “Insistieron, les volvimos a decir que no. ‘¿Qué hacemos?’, les pregunté a Bava y Gnecco. No sabíamos para qué lado arrancar. Les sugerí agarrar las valijas e ir a dormir al aeropuerto. Pero Gnecco, que conocía Colombia, y que una vez le habían bajado una puerta de un tiro, me gritó: ‘¡Escuchame pelotudo -sic-, nosotros de acá no nos podemos mover!’. Esto fue un día antes del partido. Me asomé por la ventana y abajo había cinco tipos que no se movían".
El final, por fortuna para Espósito y sus dos colegas, fue sin violencia. “El partido terminó 6-0. En alguno de los goles, lo miré a Bava y nos hicimos la cruz. Al final hubo como 15 muertos por la gente que salía a los balcones y tiraba los tiros al aire. Nos terminados yendo al aeropuerto. Y estaban los uruguayos, que se tomaban el mismo vuelo. Vino el presidente de Danubio, un tipazo, y me preguntó si la habíamos pasado mal. Sabían todo. A ellos les había pasado lo mismo".
