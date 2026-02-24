Encontrá resultados de fútbol en vivo, los próximos partidos, las tablas de posiciones, y todas las estadísticas de los principales torneos del mundo.
También los árbitros se suman al paro en el fútbol impulsado por Tapia: las dos asociaciones respaldan la medida
Por medio de un comunicado firmado por los secretarios generales Sergio Pezzotta y Federico Beligoy, el sector adhirió al cese de actividades previstas entre el jueves 5 y el domingo 8 de marzo
- 3 minutos de lectura'
Las dos principales asociaciones de árbitros se sumaron este martes al paro de fútbol impulsado ayer por el presidente de la AFA, Claudio “Chiqui” Tapia, quien fue citado a indagatoria —junto al tesorero Pablo Toviggino— por presunta retención de aportes previsionales y evasión impositiva. Se trata de un respaldo clave tras el aval que dio gran parte de la dirigencia de 26 clubes a la medida.
“La Unión de Árbitros Deportivos de Argentina (UADA) y la Asociación Argentina de Árbitros (A.A.A.) manifiestan su institucional acompañamiento a la decisión adoptada por el Comité Ejecutivo de la Liga Profesional de Fútbol, integrado por dirigentes de los 30 clubes que la componen”, señalaron desde la entidad a través de un comunicado.
‼️Comunicado Oficial pic.twitter.com/cVOBgRt1rp— Asociación Argentina de Árbitros (@aaaprensa) February 24, 2026
En el escrito, firmado por los secretarios generales Sergio Pezzotta y Federico Beligoy, los árbitros aclararon que “dicha determinación” fue resuelta ayer durante el encuentro del Comité Ejecutivo de la Liga Profesional, en el predio de Ezeiza.
“Ambas entidades reafirman su compromiso con la institucionalidad y el respeto por las decisiones orgánicas adoptadas por sus autoridades”, concluyeron luego.
La pronunciación a favor de Tapia se da luego de que 26 clubes de primera división, se alinearan detrás de la AFA y confirmaran su adhesión al paro, que está previsto para ser llevado adelante entre el 5 y el 8 de marzo.
COMUNICADO OFICIAL— Boca Juniors (@BocaJrsOficial) February 24, 2026
La Comisión Directiva del Club Atlético Boca Juniors informa que el Club acompañará la resolución adoptada por los clubes que integran la Liga Profesional y el Comité Ejecutivo de la Asociación del Fútbol Argentino, mediante la cual se dispone la suspensión de… pic.twitter.com/BDVFMnS00J
Durante el encuentro de anoche, presidido por Tapia, Toviggino y Cristian Malaspina -presidente de Argentinos Juniors y secretario general de la AFA y la Liga Profesional-, la entidad rechazó los cargos por evasión y retención de aportes y aseguró que “no tiene deuda alguna exigible” y sostuvo que las obligaciones fueron canceladas antes de sus vencimientos.
La decisión de la AFA ocurre en la víspera del llamado a indagatoria a Toviggino y Tapia, quienes deberán comparecer ante el juez en lo penal económico Diego Amarante, y responder por los más de $19.300 millones que, de acuerdo a la denuncia de ARCA, no habrían ingresado al sistema, en concepto de aportes previsionales.
Además del pronunciamiento de los árbitros, la Comisión Directiva de Boca Juniors difundió un comunicado en el que formalizó su respaldo a la decisión de la AFA de suspender la novena fecha del torneo Apertura.
Desde el club expresaron su “profunda solidaridad” con Claudio “Chiqui” Tapia y Pablo Toviggino y cuestionaron los “reiterados ataques” que, según señalaron, vienen sufriendo y que afectan también a sus familias.
Para la dirigencia xeneize, las actuaciones judiciales “trascienden un debate técnico o administrativo” e impactan en la normalidad del sistema, por lo que consideraron que “corresponde adoptar posiciones claras” para resguardar el orden institucional.
Otras noticias de Fútbol argentino
Los nuevos hombres del presidente. Quiénes son los principales defensores de Tapia, que respaldan el paro y hablan de “persecución”
"No sabés leer y fuiste presidente". Dalma y Giannina apuntaron contra Macri por sus dichos sobre Maradona
Paro en el fútbol argentino. Boca respaldó a Tapia, denunció “reiterados ataques” contra la AFA y apoyó la suspensión de la fecha 9
- 1
Perdió un diente, pero ganó el oro olímpico: Jack Hughes fue el héroe de Estados Unidos en hockey sobre hielo
- 2
Todos los horarios de los partidos de la selección argentina en el Mundial 2026
- 3
Fechas y horarios de las carreras de la Fórmula 1 2026, con Franco Colapinto
- 4
Eduardo Coudet, Hernán Crespo y Santiago Solari, candidatos fuertes que aparecen en escena para ser DT de River