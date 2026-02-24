También los árbitros se suman al paro en el fútbol impulsado por Tapia: las dos asociaciones respaldan la medida

Las dos principales asociaciones de árbitros se sumaron este martes al paro de fútbol impulsado ayer por el presidente de la AFA, Claudio “Chiqui” Tapia, quien fue citado a indagatoria —junto al tesorero Pablo Toviggino— por presunta retención de aportes previsionales y evasión impositiva. Se trata de un respaldo clave tras el aval que dio gran parte de la dirigencia de 26 clubes a la medida.

“La Unión de Árbitros Deportivos de Argentina (UADA) y la Asociación Argentina de Árbitros (A.A.A.) manifiestan su institucional acompañamiento a la decisión adoptada por el Comité Ejecutivo de la Liga Profesional de Fútbol, integrado por dirigentes de los 30 clubes que la componen”, señalaron desde la entidad a través de un comunicado.

‼️Comunicado Oficial pic.twitter.com/cVOBgRt1rp — Asociación Argentina de Árbitros (@aaaprensa) February 24, 2026

En el escrito, firmado por los secretarios generales Sergio Pezzotta y Federico Beligoy, los árbitros aclararon que “dicha determinación” fue resuelta ayer durante el encuentro del Comité Ejecutivo de la Liga Profesional, en el predio de Ezeiza.

“Ambas entidades reafirman su compromiso con la institucionalidad y el respeto por las decisiones orgánicas adoptadas por sus autoridades”, concluyeron luego.

La pronunciación a favor de Tapia se da luego de que 26 clubes de primera división, se alinearan detrás de la AFA y confirmaran su adhesión al paro, que está previsto para ser llevado adelante entre el 5 y el 8 de marzo.

COMUNICADO OFICIAL



La Comisión Directiva del Club Atlético Boca Juniors informa que el Club acompañará la resolución adoptada por los clubes que integran la Liga Profesional y el Comité Ejecutivo de la Asociación del Fútbol Argentino, mediante la cual se dispone la suspensión de… pic.twitter.com/BDVFMnS00J — Boca Juniors (@BocaJrsOficial) February 24, 2026

Durante el encuentro de anoche, presidido por Tapia, Toviggino y Cristian Malaspina -presidente de Argentinos Juniors y secretario general de la AFA y la Liga Profesional-, la entidad rechazó los cargos por evasión y retención de aportes y aseguró que “no tiene deuda alguna exigible” y sostuvo que las obligaciones fueron canceladas antes de sus vencimientos.

La decisión de la AFA ocurre en la víspera del llamado a indagatoria a Toviggino y Tapia, quienes deberán comparecer ante el juez en lo penal económico Diego Amarante, y responder por los más de $19.300 millones que, de acuerdo a la denuncia de ARCA, no habrían ingresado al sistema, en concepto de aportes previsionales.

Además del pronunciamiento de los árbitros, la Comisión Directiva de Boca Juniors difundió un comunicado en el que formalizó su respaldo a la decisión de la AFA de suspender la novena fecha del torneo Apertura.

Desde el club expresaron su “profunda solidaridad” con Claudio “Chiqui” Tapia y Pablo Toviggino y cuestionaron los “reiterados ataques” que, según señalaron, vienen sufriendo y que afectan también a sus familias.

Para la dirigencia xeneize, las actuaciones judiciales “trascienden un debate técnico o administrativo” e impactan en la normalidad del sistema, por lo que consideraron que “corresponde adoptar posiciones claras” para resguardar el orden institucional.