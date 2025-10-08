Murió Miguel Ángel Russo: la despedida de deportistas, periodistas y celebridades

Miguel Ángel Russo murió este miércoles y generó una fuerte consternación en el fútbol argentino. Durante los últimos meses, el director técnico de Boca Juniors estuvo internado por problemas de salud y su lugar lo ocupó Claudio Úbeda.

Antes de conocerse la triste noticia, Russo estuvo internado durante varios días en el Instituto Fleni a causa de una infección urinaria. El lunes, se conoció que se encontraba con internación domiciliaria en un delicado estado de salud a raíz de un debilitamiento general que lo había alejado de sus funciones como entrenador xeneize.

Russo, un prócer del fútbol que dirigió a Vélez, Boca y San Lorenzo Gonzalo Colini

Miguel Ángel, de 69 años, registró una dilatada experiencia como entrenador en distintos clubes del ámbito local. Dentro de su extenso palmarés, el DT logró trascender en Boca Juniors, Rosario Central y San Lorenzo, donde consiguió títulos y reconocimientos que perduran en el imaginario colectivo de los hinchas.

Al conocerse su muerte, tanto el club de la Ribera, como el resto de los equipos del fútbol argentino le brindaron el pésame a su familia y allegados a través de las redes sociales.

El Club Atlético Boca Juniors comunica con profunda tristeza el fallecimiento de Miguel Ángel Russo.



Miguel deja una huella imborrable en nuestra institución y será siempre un ejemplo de alegría, calidez y esfuerzo.



Acompañamos a su familia y a sus seres queridos en este… pic.twitter.com/czsB6lmNnq — Boca Juniors (@BocaJrsOficial) October 8, 2025

“El Club Atlético Boca Juniors comunica con profunda tristeza el fallecimiento de Miguel Ángel Russo. Miguel deja una huella imborrable en nuestra institución y será siempre un ejemplo de alegría, calidez y esfuerzo. Acompañamos a su familia y a sus seres queridos en este momento de dolor. ¡Hasta siempre, querido Miguel!“, escribieron desde la cuenta oficial de X de Boca Juniors.

#ProfundoDolor La Asociación del Fútbol Argentino, a través de su Presidente Claudio Tapia, lamenta profundamente el fallecimiento de Miguel Ángel Russo y envía su más cálido abrazo a familiares y seres queridos. pic.twitter.com/SqE0zS3CmY — AFA (@afa) October 8, 2025

“La Asociación del Fútbol Argentino, a través de su Presidente, Claudio Tapia, lamenta profundamente el fallecimiento de Miguel Ángel Russo y envía su más cálido abrazo a familiares y seres queridos”, expresaron desde la AFA (Asociación del Fútbol Argentino).

La despedida de Chiqui Tapia (Foto: X)

Desde San Lorenzo, club que también dirigió Russo en su extensa trayectoria, no tardaron en hacerse eco. “San Lorenzo lamenta profundamente el fallecimiento de Miguel Ángel Russo, quien dirigió al Club en dos oportunidades y es una leyenda del fútbol argentino. Acompañamos a su familia y seres queridos en este momento tan triste. ¡Hasta siempre, Miguelo!“, manifestaron.

San Lorenzo lamenta profundamente el fallecimiento de Miguel Ángel Russo, quien dirigió al Club en dos oportunidades y es una leyenda del fútbol argentino.



Acompañamos a su familia y seres queridos en este momento tan triste.



¡Hasta siempre, Miguelo! pic.twitter.com/sVhilJwQBr — San Lorenzo (@SanLorenzo) October 8, 2025

Tampoco pudo faltar el adiós del club que supo ser su clásico rival, River Plate. Con una emotiva foto en blanco y negro, el equipo millonario expresó: “River Plate lamenta profundamente el fallecimiento de Miguel Ángel Russo, entrenador de @BocaJrsOficial y con una destacada trayectoria en el futbol como jugador y DT. Nuestra Institución acompaña a sus familiares y seres queridos en este triste momento".

River Plate lamenta profundamente el fallecimiento de Miguel Ángel Russo, entrenador de @BocaJrsOficial y con una destacada trayectoria en el futbol como jugador y DT. Nuestra Institución acompaña a sus familiares y seres queridos en este triste momento. pic.twitter.com/gSRyRyDhJa — River Plate (@RiverPlate) October 8, 2025

A su vez, diversos periodistas y personalidades del ámbito deportivo también se expresaron al respecto con dolor por la pérdida. Mario Pergolini fue uno de ellos; como exdirigente de Boca le agradeció su glorioso paso por el club de sus amores: “Ni la muerte nos va a separar, desde el cielo te voy a alentar. Adiós Miguel. Gracias por todo”.

Así se despidió Mario Pergolini de Miguel Ángel Russo (Foto: Captura de pantalla de Instagram @mariopergolini)

Falleció Miguel Ángel Russo.

50 años en el fútbol como jugador y entrenador.

Persona respetada y querida por todos. pic.twitter.com/J3gMd1e1ks — Gastón Edul (@gastonedul) October 8, 2025

Por su parte, la periodista deportiva Sofi Martínez aprovechó la oportunidad para recordar su excepcional carrera deportiva. “Miguel quería estar donde estaba. Fue su decisión, fueron sus ganas. Era su alegría, y también fue la de su nieto. Gracias Miguel por esa charla en el Mundial de Clubes. Vi a tu familia siempre al lado tuyo y con eso me quedé en ese momento. Ellos son tu principal legado y fueron tu gran sosten hasta final. Gracias Miguel Angel Russo por tanto fútbol”, exclamó.

La reflexión de Sofía Martínez tras la muerte de Miguel Ángel Russo (Foto: Historias de Instagram @sofimmartinez)

Otro de los famosos que se sumó a la despedida fue Pedro Rosemblat, hincha de Boca Juniors, quien a través de su cuenta de Instagram se mostró conmocionado por la noticia: “Siempre en nuestros corazones Miguel querido”.

Pedro Rosemblat despidió a Miguel Ángel Russo en sus historias de Instagram (Foto: Captura de pantalla de Instagram @pedrorosemblat)

Incluso, gran cantidad de streamers del mundo deportivo se expresaron al respecto, como es el caso de David Quint, más conocido por su nombre en redes sociales, Davoo Xeneize, quien escribió: “No hay palabras para este momento. Te amo Miguel, gracias por todo lo que hiciste por Boca y por el fútbol. Se nos fue un gran DT, pero mejor persona. Fuerza a toda su familia y seres queridos. QEPD leyenda”.