De qué murió Miguel Ángel Russo, director técnico de Boca

El entrenador de Boca, Miguel Ángel Russo, que murió este miércoles los 69 años, llevaba semanas bajo observación permanente por un estado de salud “delicado”. Se encontraba en su domicilio, después de estar internao, y de licencia como entrenador del Xeneixe.

A principios de septiembre había ingresado al Hospital Fleni por un cuadro de deshidratación y quedó internado, aunque luego fue dado de alta. Días después fue trasladado al Instituto Fleming por una infección urinaria que se sumó a un malestar integral.

Deterioro de su salud

El entrenador de Boca luchaba desde hace un tiempo con problemas de salud, tras ser diagnosticado con un cáncer de próstata en 2018 cuando era entrenador de Millonarios de Colombia.

En febrero de 2018, el entrenador fue operado en la ciudad de Bogotá y logró recuperarse al punto tal que continuó su trabajo, entre sesiones de quimioterapia, y terminó por conquistar el título local.

Miguel Ángel Russo fue figura icónica del fútbol nacional y sudamericano

“El cáncer me enseñó que el día a día es inigualable… Es una bendición ver crecer a los demás… ¿Para qué apurarse? Una mañana diré ´Hasta acá llego, punto’”. Y listo. Fue igual como futbolista, y así será como técnico. Con naturalidad, no va a ser calculado. No habrá análisis previo, será por las sensaciones. Yo me guío mucho por mis sensaciones. Una mañana voy a decir hasta acá llegué“, contó Miguel Russo en una charla con LA NACION.

La trayectoria como entrenador de Russo lo convirtió en uno de los más respetados del fútbol argentino, habiendo dirigido a algunos de los clubes más importantes del país como Estudiantes de La Plata, Boca Juniors, San Lorenzo, Racing, Vélez Sarsfield, Rosario Central y Lanús, entre otros.

Algunos de sus mayores logros los consiguió con el cuadro xeneize, al conquistar la Copa Libertadores de 2007 con un equipo liderado por Juan Román Riquelme, quien lo convocaría -siendo ahora presidente- para tomar las riendas del club en 2025.

