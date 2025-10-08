Encontrá resultados de fútbol en vivo, los próximos partidos, las tablas de posiciones, y todas las estadísticas de los principales torneos del mundo.
De qué murió Miguel Ángel Russo, director técnico de Boca
El entrenador del Xeneize estaba internado en su casa; en las últimas semanas había sufrido un debilitamiento general y no pudo dirigir durante los últimos partidos
- 2 minutos de lectura'
El entrenador de Boca, Miguel Ángel Russo, que murió este miércoles los 69 años, llevaba semanas bajo observación permanente por un estado de salud “delicado”. Se encontraba en su domicilio, después de estar internao, y de licencia como entrenador del Xeneixe.
A principios de septiembre había ingresado al Hospital Fleni por un cuadro de deshidratación y quedó internado, aunque luego fue dado de alta. Días después fue trasladado al Instituto Fleming por una infección urinaria que se sumó a un malestar integral.
Deterioro de su salud
El entrenador de Boca luchaba desde hace un tiempo con problemas de salud, tras ser diagnosticado con un cáncer de próstata en 2018 cuando era entrenador de Millonarios de Colombia.
En febrero de 2018, el entrenador fue operado en la ciudad de Bogotá y logró recuperarse al punto tal que continuó su trabajo, entre sesiones de quimioterapia, y terminó por conquistar el título local.
“El cáncer me enseñó que el día a día es inigualable… Es una bendición ver crecer a los demás… ¿Para qué apurarse? Una mañana diré ´Hasta acá llego, punto’”. Y listo. Fue igual como futbolista, y así será como técnico. Con naturalidad, no va a ser calculado. No habrá análisis previo, será por las sensaciones. Yo me guío mucho por mis sensaciones. Una mañana voy a decir hasta acá llegué“, contó Miguel Russo en una charla con LA NACION.
La trayectoria como entrenador de Russo lo convirtió en uno de los más respetados del fútbol argentino, habiendo dirigido a algunos de los clubes más importantes del país como Estudiantes de La Plata, Boca Juniors, San Lorenzo, Racing, Vélez Sarsfield, Rosario Central y Lanús, entre otros.
Algunos de sus mayores logros los consiguió con el cuadro xeneize, al conquistar la Copa Libertadores de 2007 con un equipo liderado por Juan Román Riquelme, quien lo convocaría -siendo ahora presidente- para tomar las riendas del club en 2025.
Noticia en desarrollo
Otras noticias de Miguel Angel Russo
La trilogía Russo en Boca. La gloria máxima en 2007, el relanzamiento de 2020 y el capítulo final como “escudo” de Riquelme
“Un equipo de memoria”. El Boca campeón de 2007: domó egos, le dio vuelo a Riquelme y se sentó en la mesa de los grandes
"Tengo el ADN". Russo en Estudiantes, como jugador y DT: el legado de Bilardo y las charlas con Juan Ramón Verón
- 1
A 30 años del regreso de Diego Maradona a Boca: “Segurola y Habana” y la rebeldía del mechón amarillo
- 2
Argentina vs. España, por la Finalissima: esto es lo que se sabe del partido pendiente
- 3
Mundial Sub 20 de Chile: España le ganó con sufrimiento a Ucrania y está en los cuartos de final
- 4
Barracas Central, cerca de la Copa Sudamericana: los puntos extras que sumó gracias a fallos arbitrales