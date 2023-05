Murió un jugador de la Kings League y fue homenajeado por sus colegas

escuchar

El pasado 30 de abril, el jugador de la Kings League, Marc Rodergas, murió luego de padecer una enfermedad por mucho tiempo. Y este fin de semana fue homenajeado por los miembros de la empresa. El CEO de la compañía, Oriol Querol, tomó la palabra y, de cara a la familia, ubicada en un palco de honor, le dedicó un breve discurso a la memoria del exfutbolista, de 25 años.

“Estamos aquí para hablar de Marc Rodergas, para acordarnos de él hoy. El pasado domingo, Marc falleció a los 25 años de edad. Se presentó hace unos meses en las pruebas de acceso de la Kings League, pasó esas pruebas, y quedó seleccionado para formar parte del draft”, precisó Querol, respecto del recorrido del jugador en el torneo.

Sin embargo, Oriol explicó que Marc no pudo asistir al día del draft “porque ya no se encontraba bien, y no pudo participar de esas pruebas, y no pudo entrar en la liga, que es la ilusión que él tenía”. Al mismo tiempo, el directivo contó que Rodergas asistió al evento de la Kings League en el Camp Nou, y hasta animó por El Barrio, equipo por el que llegó a simpatizar.

El homenaje de la Kings League a un futbolista fallecido

Del evento, también participó Gerard Piqué, dueño de la empresa, quien le mandó un fuerte abrazo a la familia de Marc, y pidió un minuto de silencio en su memoria.

Quién fue Marc Rodergas

Nacido un 15 de agosto de 1997, en Barcelona, jugó en las inferiores del Club Esportivo Europa, y llegó a jugar con su filial, en la Tercera División del fútbol español. En la temporada 2017-2018, Rodergas jugó en el Favá, de la Segunda División B. Además, ejerció como segundo entrenador del Alevín A, donde logró un ascenso a la categoría Preferente.

Marc Rodergas falleció a los 25 años de edad; fue homenajeado en la Kings League Twitter

El joven jugador debió dejar su carrera por una enfermedad, y tras una larga lucha, falleció el pasado 30 de abril. Además de la Kings League, los clubes de su vida, Esportivo Europa y Gavá, lo recordaron en sus redes sociales con emotivos mensajes.

Qué es la Kings League

La Kings League, que se transmite por Twitch y tiene miles de espectadores, es un torneo de Fútbol 7 del que forman parte streamers, exjugadores y personalidades de las redes sociales; entre sus más ilustres participantes se encuentra Kun Agüero, dueño de la franquicia Kuni Sports.

El último domingo, se disputó la primera jornada del torneo, mientras que el sábado, se jugó la fecha debut de la Queens League. Augusto Fernández, exmediocampista de la selección argentina, integró el equipo de Kunisports, en la derrota por 2-1 ante PIO, mientras que el venezolano Gabriel Cichero, de pasado en Newell’s Old Boys, se lució en el triunfo de Ultimate Mostoles ante Saiyans por 6-2, al anotar el 3-1 parcial.

LA NACION