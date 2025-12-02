Gerard Piqué debutó como profesor en Harvard: de qué dio la clase magistral

Desde su retiro en el FC Barcelona, Gerard Piqué incursionó en el mundo empresarial. Con una raíz futbolera, el exdefensor de la selección de España mezcló los dos mundos y eso trajo como resultado la creación de la Kings League, una liga de fútbol donde los protagonistas son los streamers.

Gerard Piqué visitó la Universidad de Harvard

La formación académica de Piqué incluyó un breve paso por la Universidad de Harvard en 2017, donde formó parte del curso llamado Business of Entertainment, Media and Sports dictado por Anita Alberse. Ocho años después, con un producto sumamente consolidado en la audiencia, el empresario regresó a la prestigiosa institución de Boston como profesor invitado de la asignatura llamada Negocios del Deporte, la cual está integrada en el Master of Business Administration (MBA).

¡Fue un honor dirigirme a los estudiantes de Harvard Business School sobre la publicación de un nuevo caso de estudio en Kings League!“, destacó Piqué en su cuenta de Instagram, donde incluyó varias fotos de su disertación. Apoyado sobre un mueble de madera, ante una gran cantidad de estudiantes, el empresario dio su punto de vista sobre el producto que generó en 2023 y que, a día de hoy, genera numerosos dividendos.

Gerard Piqué brindó una charla en Harvard sobre Business of Entertainment, Media and Sport

El eje central de las clases fue el estudio del modelo de entretenimiento deportivo que establece la Kings League, que celebró sus primeros partidos en los primeros días del 2023 y fue concebido como un producto de alto impacto, diseñado para captar la atención de las nuevas generaciones que deseaban mutar del formato tradicional de un partido de 90 minutos a un espectáculo adaptado para las redes sociales.

La competición de la Kings League dista de la tradicional al tener solo siete jugadores en campo. El césped es artificial y existen las denominadas “cartas secretas” que usa cada equipo para sacar una ventaja táctica sobre su contrincante.

Desde sus inicios, la liga impulsó su viralización a través de plataformas como Twitch y YouTube, apalancándose en el impacto de los streamers y deportistas de renombre como Iker Casillas o Sergio ‘Kun’ Agüero, quien adoptó un camino similar al de Piqué.

Piqué en plena charla con los alumnos de Harvard

La irrupción de Piqué generó un cambio drástico en la escena. Es por eso que la Kings League comenzó a trascender fronteras y desde su inauguración se crearon muchas ligas masculinas y femeninas en países como España, México, Francia, Brasil y Alemania, entre otras naciones, que entendieron la estrategia del producto y le otorgan un valor agregado a las audiencias.

“Cambiamos las reglas del fútbol tradicional, es mucho más corto y emocionante. No puedes dejar de prestar atención porque te perderás algo. Esto no pasa en el fútbol porque son 90 minutos, muy largos y, a veces, el partido puede terminar 0-0 y realmente no pasa nada”, aseguró Piqué en una antigua entrevista con el diario Marca acerca de las diferencias que existen entre las dos formas de practicar el deporte.