MADRID (DPA).- El Mutua Madrid Open Virtual Pro , la versión virtual del torneo madrileño que se disputará del 27 al 30 de abril, sigue aumentando su número de participantes y también contará con el belga David Goffin, la francesa Kristina Mladenovic, el ruso Karen Khachanov y la canadiense Eugenie Bouchard.

"Estoy muy emocionado de jugar este torneo virtual. Es mi primera vez y voy a dar lo mejor de mí mismo para ganar todo lo que pueda. Aunque no estoy muy acostumbrado a estos videojuegos, espero que me apoyen y conocerlos a todos online", señaló Goffin, actual número 10 del mundo y cuartofinalista en 2017 en la capital, en declaraciones facilitadas por los organizadores. Junto al belga también estará Kachanov, 15 del ranking de la ATP. "Me gusta jugar al tenis, ya sea en la pista u online. Esta iniciativa es interesante y devolverá algo de la competición a nuestro deporte. Tengo muchas ganas de medirme a mis compañeros y demostrar mis habilidades a los aficionados del tenis de todo el mundo. Estoy entusiasmado por volver a ganar y saltar a la pista", expresó.

A nivel femenino también habrá nuevas participantes en las figuras de Kristina Mladenovic y Eugene Bouchard, que se unen a la española Carla Suárez, la alemana Angelique Kerber, la neerlandesa Kiki Bertens y la italiana Fiona Ferro.

"Estoy encantada de participar en la primera edición del Mutua Madrid Open Virtual Pro. Todos tenemos que adaptarnos en estos tiempos difíciles y debemos apreciar esta iniciativa que ayudará a los jugadores con dificultades económicas", comentó la francesa, finalista en 2017 en la Caja Mágica ante la rumana Simona Halep.

Este torneo virtual contará con una donación de 150.000 euros en ambos cuadros (ATP y WTA), del cual los ganadores podrán decidir la cantidad que entregan a los tenistas con más problemas económicos actualmente y, adicionalmente, un total 50.000 euros que irán destinados íntegramente a reducir el impacto social de la pandemia del coronavirus.

El Mutua Madrid Open Virtual Pro contará con 16 participantes individuales (ATP y WTA) , que se repartirán inicialmente en cuatro grupos. De esa fase de liguilla, saldrán los clasificados para los cuartos de final, que se celebrará durante cuatro días de competición.

Además, de forma paralela a la competición oficial, tendrán lugar un torneo benéfico que enfrentará a algunos de los principales creadores de contenido del territorio 'gaming' con los tenistas profesionales para recaudar fondos destinados a ayudar a los afectados por el coronavirus.

Todos los aficionados podrán seguir el desarrollo del torneo a través de internet, por televisión y en las redes sociales del Mutua Madrid Open con una espectacular producción que contará con narración y comentarios de todos los partidos, así como programas análisis, resúmenes y entrevistas con los ganadores después de cada encuentro.

Hasta la fecha, Rafa Nadal, Andy Murray, David Goffin, Karen Khachanov, John Isner, Lucas Pouille, Kiki Bertens, Angelique Kerber, Kristina Mladenovic, Carla Suárez, Fiona Ferro y Eugenie Bouchard son los doce confirmados , aunque la organización indicó que desvelará próximamente el resto de participantes, así como las diferentes novedades de la competición.