El "plus" del disfrute: el mensaje de Delfina Pignatiello para los jóvenes

Era la gran atracción de la jornada, y brindó otra muestra de lo que es capaz. Delfina Pignatiello fue la estrella del torneo 50° aniversario de la Federación de Natación de Buenos Aires que se desarrolló en la pileta olímpica del Parque Olímpico de Villa Soldati. La competencia contó con la presencia de varios nadadores que estuvieron en los Juegos Panamericanos de Lima 2019, entre los que se destacaron también Virginia Bardach y Guido Buscaglia.

Pignatiello, que supo levantar dos medallas de plata en esa pileta en los Juegos Olímpicos de la Juventud un año atrás, en esta oportunidad ganó las carreras de los 400 y 800 metros libres. La nadadora si bien estuvo lejos de sus mejores marcas, se dedicó a disfrutar y a continuar con su preparación con el objetivo a largo plazo puesto en los Juegos Olímpicos de Tokio 2020.

Luego del segundo día de competencia, la sanisidrense habló con el medio "Argentina Dorada", y dejó un mensaje positivo para los más jóvenes, en el que destacó la importancia de "disfrutar lo que cada uno hace".

El mensaje completo de Delfina

"Obviamente que disfrutando no se logran las cosas solas. Hay que poner esfuerzo, hay que estar concentrado, tener dedicación... Pero el disfrutar le da el plus, porque cuando sos chico mejorás: mejorás los tiempos rápido porque estás creciendo, pero cuando sos más grande empiezan a aparecer los obstáculos. Qué si estudio o no, si trabajo o no... Estamos en un país que no se puede vivir de la natación para siempre, entonces tenés que estar estudiando... y empiezan las dudas. '¿Me junto o no con mis amigos?', o '¿Hago esto o lo otro?'. Son pequeños obstáculos que te van presentando dificultades. Y para ir sorteándolos de la mejor manera, el disfrute es clave. Porque si lo hacés obligado, o si lo vivís con frustración, no va a ayudar, entonces lo mejor es hacer algo que te guste y disfrutarlo", expresó con calma y claridad.