Nati Jota recordó el día que un futbolista "le clavó el visto"

9 de agosto de 2020 • 13:34

La periodista e influencer Nati Jota reveló una desconocida anécdota que le tocó protagonizar con un futbolista, del cual no develó su identidad.

Siempre histriónica, la exconductora de ESPN Redes recordó la ocasión en la que se puso en contacto a través de WhatsApp con un jugador de fútbol, con la intención de tener un acercamiento afectivo.

Sin embargo, el intento fue infructuoso, porque el desconocido deportista no le respondió el mensaje de la joven reportera, quien había iniciado la conversación con un clásico y tradicional saludo: "Hola!".

Para no quedar en "offside", la tuitera e instagramer le volvió a escribir más adelante, para aclararle que el motivo de su texto, era pedirle un saludo para un primo suyo hincha del equipo al que este hombre representa en una cancha. Al tachar el nombre verdadero de la institución, puso como ejemplo "San Lorenzo". Y remató su pedido diciendo "soy nati j de espn (sic)".

"¿Les conté de la vez que me gustó un jugador de fútbol, me la jugué escribiéndole por WhatsApp y por su falta de respuesta tuve que apelar a cualquier cosa para no sentirme tan mal?", escribió Jersonsky en la red social Twitter, junto con una captura de pantalla del embarazoso momento.

El desenlace

Para darle un cierre a la historia, la hermana de la jugadora de voley Camila Jersonsky, contó cómo terminó todo en aquella ocasión.

Tras citar su propio tuit, la periodista de 26 años utilizó la sigla anglosajona "YOLO" (por You Only Live Once, que en español significa "Solo vivís una vez"), y luego avisó que nunca recibió respuesta de sus mensajes. Además, indicó que entre uno y otro texto que mandó, existieron "ocho días de diferencia".