Pumpido, Bertoni y Batista, tres campeones mundiales y protagonistas de una inesperada publicidad

Fernando Vergara 21 de abril de 2020 • 08:00

Los especialistas en marketing sugieren una gran cantidad de maneras para que una empresa dé a conocer sus contenidos. Se habla del desarrollo de estrategias y planes cuidadosos que puedan generar mejores resultados para el negocio. Se habla de objetivos, campañas, investigación y optimización. Lo cierto es que, otras veces, para las pequeñas compañías hace falta que se encienda una lamparita, se incentive a la originalidad y se espere el rebote en las redes sociales. El golpe, el impacto. Ese fue el caso del spot de la papelera New Pel, que en tiempos de cuarentena apeló a la nostalgia y viralizó en las redes sociales y WhatsApp un video con los campeones del mundo en Argentina 1978 y México 1986.

New Pel, una papelera que se ubica en la zona sur del Gran Buenos Aires, es la empresa que se puso en contacto con Daniel Bertoni (campeón del Mundial 1978), Héctor Enrique, Nery Pumpido, Sergio Batista y Ricardo Bochini (levantaron la copa en 1986); a ellos se acopló Carlos Enrique, hermano del Negro. Todos le dieron forma a la iniciativa comercial. En definitiva, una manera de adquirir popularidad en el dinámico mundo de las redes sociales y los medios de comunicación.

Inicialmente, detalla Héctor Enrique, la idea de la compañía era hacer una publicidad sólo con Bochini. Pero el representante del ídolo de Independiente fue más allá y pensó en el resto de los campeones. ¿Por qué no? Y al dueño de New Pel le agradó la propuesta. "Se fue dando de una manera increíble. Lo hicimos con mucho respeto, cariño, y con el corazón. Pero realmente jamás imaginamos que iba a tener tanta repercusión", dice el Negro a LA NACION.

"Tras hablar con nosotros, inmediatamente dijimos que sí, porque pensamos que es un momento en el que nos tenemos que ayudar entre todos", se suma Batista a la charla.

Para este éxito en las redes sociales, los ex futbolistas grabaron las participaciones desde sus casas, donde cumplen con el aislamiento social, preventivo y obligatorio dictado por el gobierno nacional debido al Covid-19. "Me pidieron un video cortito, de 10 segundos. Entonces lo hice y ellos lo fueron enlazando con los demás. No hubo muchos secretos", explica Pumpido. Se entusiasma Batista: "Te cuento una anécdota divertida: cada uno iba tirando alguna idea, y en esos intercambios nos reímos bastante. Nos costó, pero lo sacamos adelante. Me ayudó y me filmó mi señora. Y confieso que lo tuve que grabar como diez veces, eh", asegura con una sonrisa. "A mí me filmó mi hija Belén, que es muy detallista. Cuando salía algo mal me lo hacía grabar nuevamente. Así una y otra vez", dice el Negro Enrique. Lo sigue su hermano Carlos: "Cuando llamaron a mi casa atendió mi mujer porque yo no estaba y me dijo que había una chance de hacer una propaganda. '¿De qué?', le digo. 'De un papel higiénico', me responde. Yo me reí, pero me explicaron cómo era el tema y arrancamos. Me fui al fondo de la casa y me filmaba mi hijo, mientras mi señora me tiraba el papel. Creo que lo hice como seis o siete veces, pero me causaba gracias y no me salía. Entonces nos fuimos a la cocina. Nos divertimos mucho y salió con el corazón. Y una vez realizado me emocionó al ver a esos monstruos del fútbol", señala.

Héctor Enrique, sonriendo, se anima a trazar un paralelismo. "Ninguno de los muchachos se animó a pensar que íbamos a ser campeones del mundo con esto. Se parece a la historia de la selección en México 1986, porque cuando nos fuimos de viaje nadie creía en nosotros. Bueno, acá imaginábamos lo mismo: '¿Quién nos va a mirar?' Y finalmente lo vio el país. De algo no hay dudas: somos unos actores bárbaros, de eso no quedan dudas", suelta con una carcajada.

De atrás hacia adelante, Pumpido, campeón del mundo tanto con River como con la Argentina, tomó la batuta y abrió la publicidad. El ex arquero fue el encargado de pasarle el papel al Loco Enrique. "Gracias, Nery querido", respondió el ex lateral. "En esta cuarentena me cuido más que nunca con New Pel", añadió. Después llegó el turno de Batista. "Toda la vida combatimos dentro de una cancha de fútbol, hoy nos toca combatir con la cuarentena y mejor hacerlo de la mejor manera, con el mejor papel", sostuvo el ex mediocampista y entrenador de la selección nacional. Posteriormente entró en escena el Negro Enrique, que lució una remera que dice "Yo jugué con Dios" junto a una foto suya con Diego Maradona. Y siguió el hilo de Batista: "Cómo no compartir tus consejos, si compartimos la mitad de la cancha en México 86'", dijo, y 'pateó' el rollo de papel hacia Bertoni. "Gracias Negro por el pase que me das, igual que el que le diste a Maradona en el 86'. Voy a seguir tus pasos y voy a usar este papel. Ahora voy a hacer una pared con el Maestro: '¡Tomá, Bocha !'", indicó el ex goleador de Independiente. Finalmente, apareció uno de sus grandes socios en la cancha: Bochini. "Como siempre, tirando paredes como en los mejores momentos. A esta cuarentena le voy a hacer un golazo. Acuérdense, los campeones del mundo, usamos el mejor papel", cerró el Bocha . El video, que a lo largo de 1 minuto y 38 segundos tiene de fondo el himno nacional, concluye con un fragmento de "Me das cada día más", el tema que popularizó la cantante Valeria Lynch.

Este medio intentó comunicarse con la empresa dueña de la original idea, pero no obtuvo respuesta. New Pel se dedica a la venta de bolsones de papel higiénico y rollos de cocina en todo el país. Todavía con escasa actividad en las redes sociales, poco a poco van subiendo nuevos videos en el que también puede observarse a distintas personalidades del mundo del espectáculo como Moria Casán e Iliana Calabró. "Ahora todo queda en manos del consumidor. A mí me gustó. Lo hicimos con mucha seriedad, y ojalá que de acá en más nos contraten de otras firmas, porque es cierto que somos buenos actores", dice sonriendo Carlos Enrique.

Para el público, el impacto fue inmediato. La viralización de las imágenes en las redes sociales provocó cierta nostalgia en los amantes del fútbol y el seleccionado argentino. "Nosotros siempre fuimos un grupo muy unido. Y también lo somos con los muchachos de 1978. Cuando vimos la repercusión del video, creo que a todos los que participamos de la publicidad nos provocó la misma emoción que a la gente. Nos sentimos felices de poder ayudar", subrayó Batista. "Salió bárbaro y pegó en todos lados", se alegró Pumpido.

"Quizás me puede sorprender un poco lo que generó el video, pero no el afecto del ciudadano argentino, que día a día nos hace saber su reconocimiento por lo que logramos para el fútbol de nuestro país", finalizó Batista.