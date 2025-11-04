El incómodo momento que vivió Antonela Roccuzzo con un influencer que le preguntó a qué se dedicaba
El creador de contenidos se acercó a la modelo rosarina para preguntarle por su reloj y protagonizó una curiosa situación a la salida de un partido de pádel
- 2 minutos de lectura'
El influencer @ziv.tamir, reconocido por ser el “hombre de los relojes” se cruzó a Antonela Roccuzzo a la salida de un partido de pádel en Miami y protagonizó un curioso momento que luego subió a sus redes sociales.
En primer lugar, parecería no haber detectado que la mujer vestida de blanco era la esposa de Lionel Messi, por ende tomó más confianza y le consultó acerca del lujoso accesorio que llevaba puesto. "¿Qué reloj estás usando?“, lanzó el influencer para abrir un canal de diálogo con la modelo rosarina.
Uno de los detalles que más sorprendió es la asistencia que recibió Antonela para descifrar el mensaje en inglés del influencer. Para ello contó con la ayuda de sus amigas, quienes le dieron soporte mientras el hombre curioseaba el ejemplar que tenía en su muñeca.
En el final del video, Tamir quiso indagar sobre la profesión de Antonela, quien no respondió la pregunta y esbozó una sonrisa para la cámara. Tras la publicación de este contenido, el mismo llegó a las 8 millones de reproducciones, una cifra imponente que lo colocó como uno de los posteos más virales de TikTok.
Como parte del combo, la publicación tuvo una gran cantidad de comentarios que le dieron un color diferente a la situación. "Tiene el mismo nivel de inglés que el marido jajajaja banco“; ¿Cómo no va a conocer a la primera dama?” y “No se entiende nada ese acento”, fueron algunas de las menciones.
