Neymar a Barcelona: la nueva propuesta que podría juntar al brasileño con Messi

La novela del pase de Neymar a Barcelona continúa en negociación

Barcelona tiene una gran cuenta pendiente: terminar de definir la reincorporación de Neymar, una novela que ya se extiende demasiado y que sigue sumando capítulos con la Liga Española ya en marcha.

Según publica el diario Mundo Deportivo, los negociadores del club azulgrana presentaron al Paris Saint-Germain una amplia propuesta para ser considerada por el club francés y que prolonga las conversaciones con nuevas condiciones, si fuera necesario ejecutarlas. Pero siempre desde la base de una negociación abierta para la salida del brasileño del Parque de los Príncipes.

El primer detalle es que la oferta para obtener la cesión del crack abarca dos temporadas, con lo que el Barça asume el pago de un "alquiler" por las dos campañas. Además, teniendo en cuenta que se trata de una estrella por la que el club francés hizo una gran inversión en el año 2017 (abonó al Barça su cláusula de 222 millones), este pago anual sería más generoso que el que pagará Bayern Munich (8,5 millones de euros) por contar con los servicios de Philippe Coutinho en el próximo ciclo.

Así, la gran novedad es que la propuesta de Barcelona al PSG por Neymar es que, en el primer año, la compra no sería obligatoria, pero en el segundo sí lo sería. Esta variante garantiza unos ingresos al club parisino por su crack y al Barça le permite ganar tiempo para obtener los recursos económicos necesarios para afrontar la operación en los dos próximos años. Además, cada año de cesión estaría remunerado al Paris Saint-Germain por parte del FC Barcelona.

Por otro lado, el hecho de tener que pagar el traspaso a los dos años de estar Neymar en el Camp Nou le dará al jugador más margen para poder demostrar su valor, ya conocido, pero que deberá refrendar en el campo tras las dos últimas campañas marcadas por la irregularidad y las lesiones. Dos años son un tiempo suficiente para asentarse de nuevo con solvencia en el equipo y en el club.

Otro detalle: que la opción de compra tras el primer año de cesión no sea obligatoria no quiere decir que el Barça, si está satisfecho con el rendimiento del crack, no pueda ejecutarla ya a mediados de 2020 si tiene los recursos necesarios y si está plenamente convencido de que la apuesta por Neymar se puede estirar por una temporada más.

En todo caso, las negociaciones siguen abiertas y continúan su curso. Siempre de acuerdo con la información de Mundo Deportivo, los teléfonos de Éric Abidal, por parte del Barça y de Leonardo Araújo, por el PSG, "echan humo", señal de que ambas partes tienen interés en poder encontrar un punto de convergencia. Lo que está claro es que, por ahora, el PSG muestra una dura postura, jugando con las ganas del Barça y de Neymar de volver a unir sus caminos.