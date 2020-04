Neymar explotó contra los dirigentes y los médicos de PSG Fuente: AP

Rafael da Silva, defensa brasileño del Olympique de Lyon, habló de su compatriota Neymar en una entrevista con ESPN y arremetió contra el '10' de la selección 'canarinha', uno de los grandes objetivos del Barcelona de cara al próximo mercado de pases.

Como brasileño, Rafael explica que su selección necesita a Neymar, pero no esconde que le gustaría tener una mejor versión. "Necesitamos a Neymar, lo necesitamos, eso es seguro, pero tiene que mejorar mucho fuera del campo ", dijo a la cadena de televisión estadounidense. "Espero que pueda hacerlo. Y si tiene éxito, tendremos una gran oportunidad de ganar", dijo en alusión al Mundial de Qatar de 2022.

Ambos futbolistas se midieron durante un partido entre el PSG y el Lyon, y Rafael explicó que "traté de hablar con él, decirle la verdad, pero a veces la gente no quiere escuchar la verdad", dijo.

La foto de Neymar con sus amigos que suscitó controversia en tiempos de cuarentena Crédito: neimarjr instagram

En su opinión, Rafael piensa que "Neymar no es un líder". "Puede hacer grandes cosas en el campo si está concentrado. En ese caso, es el mejor jugador del mundo. Pero creo que el fútbol no es su prioridad hoy. Hay tantas cosas a su alrededor... Él cree que no necesita hacer esto o aquello (para trabajar) para ser bueno, pero sí es necesario", subraya.

"Sé que tiene dificultades para escuchar", dice Rafael. Traté de hablar con él, decirle la verdad, pero a veces la gente no quiere escuchar la verdad. Quieren escucharte decir: "Eres bueno, eres mágico". Solo quieren cumplidos, pero la vida no es así. Necesita escuchar un poco más, y si lo hace, será difícil detener a Brasil", razonó el defensa del Olympique de Lyon.

Las ganas del astro por volver

En tanto, Neymar confesó que siente ansiedad por volver a jugar al fútbol y que extraña la rutina en su club, mientras mantiene el aislamiento social en su país, debido a la pandemia de coronavirus que mantiene paralizada la actividad en casi todo el planeta.

"Extraño mucho competir, no saber cuándo volveré a jugar me genera mucha ansiedad. Quiero reencontrarme con el ambiente del club, con mis compañeros del PSG y por eso espero que esto se termine cuanto antes", publicó Neymar en su página web oficial.

Neymar, de 28 años, juega en Paris SG y está valorizado en 173 millones de dólares. Crédito: AFP

El delantero, de 28 años, regresó desde París a Brasil ni bien comenzó el aislamiento social obligatorio y está en la ciudad de Mangaratiba, cercana a Río de Janeiro, donde lleva adelante un plan de entrenamiento especial diseñado por su preparador físico particular Ricardo Rosa, quien lo asiste desde hace una década.

El jugador surgido en Santos volverá a París ni bien se levante la cuarentena, mientras su representante negocia con el Barcelona un posible regreso al club catalán, que lo vendió al PSG en 2018 en 222 millones de euros.