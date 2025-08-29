Paloma Silberberg, exnovia de Nico González, reveló cómo descubrió la infidelidad del jugador de la selección argentina

Nicolás González y Paloma Silberberg se separaron el pasado 20 de julio y, aunque en algún momento se especuló con que el motivo se debió a una infidelidad del jugador de la selección argentina con Sabrina Rojas, en las últimas horas la joven de 25 años decidió romper el silencio y contar su versión sobre lo ocurrido.

En diálogo con A la tarde (América TV), la modelo confesó que si bien la relación ya traía varios conflictos internos, ambos habían acordado terminar en buenos términos. Pero todo dio un giro inesperado cuando Paloma llegó a Buenos Aires. “Es muy polémico. La realidad es que en la casa que teníamos en Italia teníamos cámaras de seguridad y él pensó que yo no las tenía más porque mandó a cambiar las contraseñas, pero yo las seguía teniendo porque estaban con mi mail”, comenzó su relato.

Nicolás González fue descubierto con otra mujer en la casa que compartía con Paloma Silbergberg en Italia (Foto: Redes Sociales)

“Llegué a Ezeiza, supuestamente alguien me iba a ayudar con las valijas, le escribí porque no había nadie esperándome para ayudarme. Le escribí, no me respondía, no me respondía, no me respondía y dije: ‘A ver qué cara… está haciendo’. Y me la comí, estaba con otra chica”, detalló la joven sobre cómo se enteró de la infidelidad del delantero.

“Me comí todo el chamullo que me había dado el día anterior, que me había llorado y dije ‘bueno, quedó todo bien’, me había dicho que me iba a ayudar económicamente y resulta que se me cagó de risa en la cara”, señaló muy dolida por la actitud de su expareja. A su vez, especificó que las secuencias que vio no eran dentro de la habitación que compartían, pero aun así serían muy subidas de tono. “No los vi en nada privado. No hay cámaras en los cuartos gracias a Dios. Los vi en el living, en la pileta...”, indicó.

Aunque Paloma se negó a revelar la identidad de la tercera en discordia, aseguró que no se trata de una mujer italiana, sino una compatriota argentina. “La mujer era argentina. No sé quién es, pero las cámaras tienen micrófonos...”, explicó y dio a entender que también tuvo conocimiento de las conversaciones que mantuvo con Nico González.

Nico González y Paloma Silberberg terminaron de la peor manera (Foto: Redes Sociales)

Si bien el episodio la hizo vivir días de suma tristeza, la joven reflexionó sobre lo importante que fue para ella conocer la verdad para poder dar un cierre final al vínculo con el deportista. “Re morbo, pero me súper sirvió ver todo eso para cerrar para siempre el capítulo. Cerrás o cerrás, olvidate”, aseguró. Fue entonces cuando Karina Mazzocco le consultó si, en algún momento, Nico González se comunicó con ella para explicarle o disculparse por lo sucedido; a lo que Silberberg respondió: “No le di lugar a que me explique nada. Lo bloqueé de todos lados”.

Pasados unos minutos, la conductora sumó una exclusiva impensada al escándalo. Al parecer, debido a la medida determinante de la joven de bloquear a su exnovio, el jugador se enteró desde el exterior los motivos de su enojo. “¿Ustedes entienden que Nico González se está enterando en este mismísimo momento, a través de A La Tarde?", preguntó sorprendida por la información que le llegó de parte del entorno del delantero.