La ex de Nico González habló por primera vez tras separarse del jugador de la selección: “Pasaron todos los límites”

El delantero de la selección argentina y figura de la Juventus, Nicolás González, atraviesa días complejos en lo personal luego de confirmarse su separación de Paloma Silberberg, con quien mantenía una relación desde hace casi tres años. La noticia llega poco tiempo después de que se difundiera un video en el que se lo veía en un boliche porteño junto a la actriz y conductora Sabrina Rojas, situación que desató rumores de un posible romance. En medio de este contexto cargado de especulaciones, fue la propia Silberberg quien decidió salir a hablar públicamente sobre la ruptura.

En diálogo con Intrusos (América TV), Paloma habló por primera vez sobre su separación de Nicolás González y compartió cómo atravesó este proceso personal. “Estoy muy bien, fueron muchos cambios y lo viví como se vive una separación... Por suerte, ahora estoy bien. No te voy a decir que estuve bien, porque la pasé mal”, expresó con sinceridad.

Además, reveló que, pese a que públicamente se habló de casi dos años, en realidad su relación con el futbolista se extendió durante tres años, atravesados por idas y vueltas. “Yo dejé todo para estar con él y es una decisión muy difícil. Muy. Acá yo tenía mi trabajo, mi familia, mis amigas, tenía todo. Y la verdad que dejar eso por amor fue difícil, pero lo hice”, agregó.

Nicolás González y su novia se separaron luego de semanas de rumores de infidelidad por parte del futbolista

Al ser consultada por los motivos de la ruptura y el impacto del video que mostró a González junto a Sabrina Rojas en un boliche, Silberberg fue contundente al negar que esa fuera la causa principal. “Eso no fue el motivo de la separación. La verdad es que pasaron un montón de cosas más, que yo creo que pasaron todos los límites. Ese video que salió, no es más que dos personas hablando en un boliche y no fue el motivo de la separación”, remarcó. En ese sentido, explicó que cuando las imágenes salieron a la luz ellos todavía estaban juntos. “No te voy a negar que lo tuvimos que hablar”, admitió. Y sumó: “Yo sabía que salía, pero me enteré por los medios de todo”.

En LAM revelaron el incipiente romance entre Nicolas González y Sabrina Rojas

Finalmente, la joven dejó en claro que ya no mantiene contacto con el delantero de la Juventus y que no busca ningún tipo de compensación económica tras la ruptura. “La verdad es que no, no me interesa eso. Me volví a Argentina sin plata, sin un peso, pero porque no me interesa eso de él”, sentenció, de manera contundente.

¿Qué pasó entre Sabrina Rojas y Nico González?

En las últimas semanas, estallaron los rumores entre Sabrina Rojas y Nicolás González, jugador de la selección argentina

El video difundido en LAM (América TV) que mostraba a Nicolás González junto a Sabrina Rojas en un boliche de Puerto Madero desató rumores de romance y generó polémica, ya que el futbolista todavía estaba en pareja con Paloma Silberberg. Las imágenes, según el periodista Pepe Ochoa, mostraban cercanía e incluso un posible beso, lo que alimentó las especulaciones.

Ante el revuelo, Sabrina Rojas decidió aclarar en Pasó en América (América TV) que no existió nada más que una charla ocasional. “El chico está de novio, chicos no. Si algo hubiese sido verdad, tal vez me llamo a silencio y sana, sana. Pero quiero aclarar que no es así”, aseguró.

Qué dijo Sabrina Rojas sobre el video con Nico González en un boliche

La actriz explicó que la cercanía que se veía en el video se debía al volumen alto de la música. “En los boliches uno habla muy cerca, parece que me estoy chapando hasta a mis amigas. Charlamos un rato y nada más”, dijo. Incluso lo tomó con humor: “Vos sos muy joven, yo soy la Cris Morena en este lugar”. Para cerrar, fue contundente: “Nadie chapó con nadie. Ni siquiera nos estábamos escondiendo, estábamos a la vista de todos”.