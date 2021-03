Nicolás Laprovittola se vistió Stephen Curry, metió 10 puntos en un minuto y quiere espantar las miradas desconfiadas

Una auténtica locura. Fue un momento de inspiración absoluta y un domino del juego magnífico. Por eso el relator de la transmisión rompió el formalismo y comenzó a levantar el tono y a gritar su apellido. Es una alta dosis de confianza, de recuperar el terreno, de espantar las comparaciones, de reconfirmar que es el hombre que puede conducir a Real Madrid. Nicolás Laprovittola tomó el control del juego, asumió las responsabilidades como siempre y ante Betis demostró todo su poder ofensivo: en un minuto metió 10 puntos. El base argentino fue una de las principales herramientas de la victoria por 95-77 y sumó el triunfo 24 sobre 25 partidos disputados en la Liga ACB de España.

El base argentino, en tres acciones muy rápidas tras unos minutos en los que el desacierto asolaba el Wizink Center, sacó de la modorra al equipo merengue y generó la locura del relator que comenzó a gritar: “Dinamittola, es Dinamittola”. Se trata de leer el contexto y comprender que para Laprovittola este tipo de situaciones le permiten cimentar su condición de hombre fuerte dentro de la Liga. Es que todos esperaban, tras la salida de Facundo Campazzo, que apareciese el muchacho que fue el dueño del Joventut de Badalona...

Y esas señales se vieron en el juego ante Betis. En un instante rompió el partido. En 1m8s del tercer cuarto permitió que Real Madrid estuviese más seguro de su victoria y le envió un mensaje claro al entrenador Pablo Laso de que puede confiar en él. Y también dejó sin argumentos, al menos por este momento, a los que lo señalan. Aunque es cierto que su temporada no se acerca a la que tuvo en Juventut (2018/19), la que le valió ser considerado MVP de la Liga.

Desde la partida de Campazzo, a Nicolás Laprovittola se le agregaron responsabilidades; con ellas, llegaron las críticas en Real Madrid Pedro Castillo

Tres lanzamientos de tres puntos y en el último le cometieron falta, lo que le ofreció un tiro adicional. Una planilla a la altura de la cita, con 16 puntos (4 de 5 en triples) y 5 asistencias. Una lectura del juego completa para detonar la defensa zonal que le había propuesto el técnico de Betis, Joan Plaza. Una inyección de ánimo para que el entrenador de Real Madrid sienta que puede ser Laprovittola una opción más fiable que Alocen y que puede conducir al equipo cuando no está Sergio Llull.

Tres triples en un minuto y cinco segundos marcó Nicolás Laprovittola en el triunfo de Real Madrid Pedro Castillo

Fue una apuesta grande la del base argentino aceptar compartir equipo con Campazzo y Llull, pero necesitaba probar que podía ser parte de esa elite. Tuvo años complejos, tras aquel paso por la NBA en San Antonio Spurs, que podía se un trampolín, pero terminó por oficiar de mochila, porque no pudo consolidarse en Baskonia, no encontró su espacio en Lituania y después tampoco pudo reencontrarse con su juego en Rusia.

Incluso, tras aquellas experiencias confesó que pensó en dejar de jugar al básquetbol. “No me divertía jugando. Primero no jugaba y después en Rusia terminé entrenando con oposición sin resistencia. Me preparaba como si fuese para jugar en el club de mi barrio. Por suerte ya estaba con terapia y eso me permitió pensar en trabajos individuales para estar preparado para el momento que pudiese salir de ahí”, dijo en una entrevista en Enganche.

Nicolás Laprovíttola no pasa por un buen momento en Real Madrid, pero su participación ante Betis tuvo un momento impresionante Pedro Castillo

El reverdecer de Laprovittola llegó en Joventut de Badalona y la confirmación de ese altísimo nivel se repitió en la Copa del Mundo de China 2019 con el subcampeonato que consiguió el seleccionado argentino. No es un detalle menor una actuación como la que consiguió ante Betis, porque en esos gestos es cuando más crece el jugador surgido en Lanús.

La partida de Campazzo para jugar en Denver, en la NBA, se suponía que le iba a abrir espacio para jugar más minutos. Sin embargo, esa carga vino acompañada de la presión en un equipo que en general bajó mucho su rendimiento. En ese contexto, todo es más difícil para Laprovittola.

La selección

La mirada desde Zaragoza también es intensa. Es que el entrenador Sergio Hernández está muy atento a cada uno de sus muchachos. Los Juegos Olímpicos de Tokio 2020 se acercan y Laprovittola es una pieza vital, junto con Campazzo y Luca Vildoza, para un equipo que se expresa desde el perímetro por su intensidad y agresividad ofensiva.

“Laso me dejó claro cómo son, fueron y van a ser las cosas”. La palabra del base argentino permite comprender que comprende la exigencia del caso. Que ya no tiene los 30 minutos por partido que supo tener en Badalona y que los 15 o 20 que suele tener en Real Madrid son la dosis justa para calmar las ansiedades externas. “Cuento con él”, dijo en más de una oportunidad el entrenador de Madrid y es toda una señal.

Laprovittola se vistió de Stephen Curry y desanudó un juego complejo para su equipo. En realidad, la empresa es un poco más interesante: quedarse con la base de Real Madrid y llegar en el punto más alto a la cita olímpica. Allí está el foco.

LA NACION