“Ya que siempre vas a tirar...”: el tenso intercambio entre un columnista de ESPN y Juan Simón por su relación con los Barros Schelotto

Los mellizos Gustavo y Guillermo Barros Schelotto tienen una fuerte personalidad que los ha hecho famosos en el mundo del fútbol. De carácter especial, los hermanos surgidos en Gimnasia de La Plata han dejado una huella en especial en la Argentina. Ahora, ambos son directores técnicos de la selección de Paraguay, que está en una situación muy comprometida para ingresar al próximo Mundial (para clasificar, de mínima, debe ganar todos los partidos que le quedan por jugar). Justamente por su especial personalidad es que ambos cosecharon amigos y rivales especialmente en su paso por Boca. Por ejemplo, con el periodista Martín Costa, los entrenadores cultivaron una cercana relación, mientras que con Juan Simón, quien fue mánager del club xeneize cuando ellos eran los técnicos del primer equipo, el vínculo no finalizó en los mejores términos. Estas diferencias salieron a la luz este mediodía en F12 (ESPN), programa del que participan el cronista y el exdirector deportivo del club de La Ribera.

En instancias definitorias de la competencia sudamericana que deposita a las selecciones regionales en la próxima Copa del Mundo, el conductor Mariano Closs se interesó este martes por saber cuáles son los partidos más atractivos de la jornada. Confeso simpatizante de la selección de Perú, a la hora de referirse al conjunto incaico, el relator habló en primera persona del plural. “Hemos tenido una linda victoria contra Colombia...”, destacó el periodista tras ser informado que su rival de hoy es Ecuador. “¿Hemos?”, le preguntó Leo Paradizo, sorprendido, al animador. En el mismo sentido fue la pregunta de Mariano Juan: “¿Quiénes son ‘hemos’?”.

Luego, Closs pasó a explicar el por qué de su simpatía con Perú, y lo atribuyó a la presencia en el equipo de gente hacia la que guarda afecto: “El ‘Flaco’ Gareca y el ‘Ñol’ Solano, un solo corazón”. Casi ofendido, Costa lo increpó al narrador y le reprochó que no anime por la “Albirroja”, donde están los ídolos xeneizes. “Pensé que eras de Paraguay”, señaló.

Desde que los Barros Schelotto se hicieron cargo de Paraguay, acumulan dos derrotas y un empate Jorge Saenz - AP

Sin desentenderse de la pregunta, Closs contó que no les brinda un apoyo explícito a los hermanos porque su ciclo “está en pañales”: “Yo quiero que le vaya bien a Guillermo, pero recién arranca”. Acto seguido, Costa le recordó a su compañero de muchos años en la radio que después puede ser tarde para darle su venia al equipo: “Este es el momento para subirse”.

Sapo de otro pozo, Juan Simón, quien también forma parte de la mesa, saltó para aclarar su posición en relación a las preferencias con el resto de las selecciones que no sean la Argentina, y le dijo directamente a Costa: “Vos sos de Paraguay...”, en alusión a su afecto por los entrenadores al margen del país de turno. Siempre con los Barros Schelotto como telón de fondo de la discusión, Martín replicó: “No creo que ellos te quieran cerca igual”, a lo que Mariano acotó: “Sí, a vos no te quieren mucho”. Para dar por finalizado el tenso intercambio, el histórico periodista que cubre Boca concluyó: “Porque ya que siempre vas a tirar, yo te voy a responder”.