La lapidaria frase de Sebastián Vignolo sobre la ausencia de Pablo Dybala en la selección argentina

En los últimos días, Paulo Dybala fue noticia al conocerse que Juventus decidió no renovarle su contrato. Ante esta novedad, clubes como Atlético de Madrid o Inter se mostraron interesados en contar con los servicios del mediapunta cordobés. Sin embargo, su realidad en la selección argentina es muy distinta: no fue convocado a la última lista de Lionel Scaloni y su presencia en Qatar 2022 es una incógnita. Sobre esto discutieron los periodistas de ESPN en el pase de programas entre F12 y F90.

Fue Sebastián Vignolo, animador del ciclo que comienza a las 13, el que abrió el debate sobre “La Joya”: “Un jugador para muchos indiscutible, y yo creo que en la selección es recontra discutible, a tal punto que no se sabe si va al Mundial, es Dybala. El caso Dybala. Para mí, es un caso”, dijo. Mariano Closs, el otro conductor, coincidió con su colega y agregó: “Te puede gustar o no un jugador que no entre en los 30 o veinticinco. Es llamativo teniendo en cuenta que es un jugador de de los de élite en Europa. Pregunto una cosa: su exposición. Cada vez que abro un portal, lo veo sacándose una foto. ¿Esas cosas juegan? Mariano Juan me dijo que sí”.

Por su lado, Juan Simón dijo que el comportamiento afuera de la cancha no perjudicó a Dybala y citó el caso del Kun Agüero, quien era streamer pero no se metía en ningún escándalo. En tanto, Oscar Ruggeri tampoco consideró que su alto perfil en redes sociales sea una contra suya porque “todos están expuestos”, a lo que Vignolo acotó: “Yo lo evitaría, igual”. En el mismo sentido que el “Pollo” opinaron Closs y Marcelo Espina.

Asimismo, Esteban Edul, que sigue de cerca la actualidad del combinado nacional, sentenció que no lo ve “tan integrante del grupo” a Dybala, mientras que Leo Paradizo atribuyó su ausencia a una razón futbolística: “Cada vez que tuvo la chance, no la aprovechó”.

La presencia de Paulo Dybala en el Mundial es una incógnita Agencia AFP - AFP

Luego, Espina opinó que Dybala “es un futbolista de mucha calidad”, pero que si “uno quisiera armar un equipo que Messi está y Lautaro está”, no tiene lugar, tras lo cual aclaró: “A mí, particularmente eme gusta mucho cómo juega y como alternativa diferente ante una situación extrema”. A eso, Vignolo agregó que “es un jugador de mucha cotización” ya que los clubes “pagan millones por él”.