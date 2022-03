Alejandro Fantino eligió entre Boca y la selección argentina y despertó la polémica

Las apariciones de Alejandro Fantino en televisión siempre dan que hablar. Ya sea por sus entrevistas o sus opiniones, nada de lo que dice pasa desapercibido. Inmerso en el mundo del fútbol, el conductor es confeso hincha de Boca Juniors y con el tiempo, tras un período de desencanto con la Selección Argentina, se sumó a La Scaloneta, un fenómeno surgido en su programa de ESPN luego de entrevistar a Lionel Scaloni, DT del combinado nacional.

Alejandro Fantino y Lionel Scaloni

A la inversa de lo que sucede en los ciclos televisivos que conduce, Fantino fue entrevistado, vía Twich, por el periodista español Mister Chip y realizó una declaración sincera, que despertó polémica: “Yo te doy que Argentina quede eliminada en segunda ronda del Mundial que viene con tal de que Boca sea campeón de la Copa Libertadores”.

No conforme con su aseveración, el presentador televisivo siguió: “Lo digo abiertamente porque los hinchas de Boca, y no sé si los del Barcelona dirían lo mismo con la Selección de España. Soy hincha de Boca, amo la Selección, la camiseta Argentina, todo perfecto. Mirá el término que uso ‘amar’, yo sé lo que es amar”.

La confesión de Alejandro Fantino que generó polémica Fuente: Twitter @2010MisterChip

Su equipo fue noticia el fin de semana tras vencer, por 1-0, a River en una nueva edición del Superclásico y así describió sus sensaciones: “La misma esencia del amor es la que siento por mi camiseta y es ese amor por Boca. Es amor, no lo puedo medir. Cuando vi el gol de (Sebastián) Villa me agarró una cosa de alegría, de emoción tan grande como si me dijeran que mi mamá es feliz”.

Sus expresiones sobre el combinado nacional no pasaron desapercibidas. Es más, reavivaron una dicotomía entre los fanáticos del fútbol: si ver campeón de una competencia importante al equipo del cual uno es hincha está por encima de priorizar a la Selección en la cita mundialista que se celebra cada cuatro años, y en esta ocasión tendrá a la Albiceleste como cabeza de grupo en Qatar.

El punto de inflexión que provocó la conquista de la Copa América en 2021 acercó, en demasía, a la gente que estableció una especie de simbiosis con varios jugadores de este plantel como el Dibu Martínez, Ángel Di María, Rodrigo De Paul o Lionel Messi, entre otros, y hoy en día agota todas las localidades disponibles en las fechas de Eliminatorias. Una muestra del idilio es el próximo cotejo con Venezuela, a disputarse el viernes en La Bombonera, donde los tickets volaron.