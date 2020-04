"No duerme": la chicana del Kun Agüero al Toto Salvio en La ChamPlay

Kun Agüero y su show en La Champlay. El torneo de FIFA 20 para PlayStation 4 con fines solidarios. Crédito: Crédito: Captura TyC Sports

Sergio Kun Agüero volvió a hacer de las suyas en La Champlay , luego del show que dio el último sábado por sus comentadas reacciones tras perder ante James Rodríguez, en el marco de la competencia internacional de gaming de la que participan deportistas de todo el mundo, y que tiene como fin recaudar dinero para la Cruz Roja .

Resulta que Eduardo Toto Salvio , el jugador de Boca Juniors, venció 7-1 al Chino Darín en el primer partido de la jornada, y se clasificó así a la siguiente ronda. Con la presencia en cámara de Diego Schwartzman y Paulo Dybala , se sumó el Kun Agüero a pedido de ellos, aunque ya había quedado eliminado en la jornada del sábado.

"¿Quien jugó recién?", preguntó el goleador del Manchester City , tras observar el resultado abultado que se había dado. "El Toto Salvio", respondieron los presentes, que incluían a los conductores Diego Korol y Fernando Lavecchia. Luego, Agüero argumentó que Salvio gana porque "está jugando 24 horas del día. Imposible ganarle", comenzó chicaneando el futbolista, que despertó las risas entre todos los participantes. Y remató diciendo: "No duerme ese. Debe tener los ojos así inflados de tanto jugar ".

Sin embargo, el cruce no se terminó allí. El volante de Boca Juniors citó el tuit de TyC Sports donde publicaron el fragmento de la chicana del ex Independiente, y escribió: " Me gustaría jugar contra vos @aguerosergiokun ", junto con unas risas de emojis. "Jee ! Dale Toto no seas malo ! Tenes un vicio vos !", respondió Agüero.

Finalmente, en el programa explicaron que el exdelantero de Independiente no podía participar del programa por "problemas de conexión". "Perdí en gol de oro. Me quiero matar", había dicho el futbolista, que al menos en el mundo virtual, ya no tendrá revancha.