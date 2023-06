El duro análisis de Sebastián Vignolo sobre el presente de Boca: “Hay jugadores que no quieren estar”

escuchar

Este martes, el conductor de F90 (ESPN), Sebastián Vignolo, hizo un duro comentario editorial respecto del presente de Boca Juniors, luego de la dura derrota por 4 a 0 del conjunto xeneize frente a Godoy Cruz. En ese sentido, sentenció que hay jugadores “cuyo ciclo está terminado”, y otros, “que no quieren estar” en el club de la Ribera.

En primera medida, el relator reveló que, tras la aplastante caída del equipo dirigido por Jorge Almirón, el vicepresidente del club, Juan Román Riquelme, decidió esperar a los futbolistas hasta su hora de regreso en el predio, aunque algunos de ellos, prefirieron ir directo a su casa en su propio vehículo.

Luego, consideró que “la actuación de Boca fue preocupante”, por lo cual, defendió la decisión de Riquelme. “Se quedó, los espero”, resaltó, tras lo cual, enfatizó que “no llegaron todos”, a pesar del deseo de Román. “Un jugador importante no llegó”, dijo, enigmático. Asimismo, contó detalles del diálogo: “Palabras más, palabras menos, les pregunto qué les pasa, que estaban preocupados por cómo los vieron”.

A la vez, siempre según Vignolo, el dirigente les exige a los futbolistas “mayor cuidado”, que sean “responsables en el descanso” y “en el entrenamiento”. Asimismo, de acuerdo al Pollo, los responsables del fútbol en Boca, quedaron sorprendidos porque “algunos jugadores jóvenes se acalambren en una noche más bien fría”. El futbolista en cuestión sería Cristian Medina, quien tuvo que ser reemplazado a los 41 minutos del segundo tiempo por una dificultad física en su pierna izquierda.

#ESPNF90 | #ESPNenStarPlus



EL BOCA QUE SE VIENE



Luego de la reunión entre el plantel y Juan Román Riquelme, así quedaron las cosas en el Xeneize de cara al próximo semestre.



Mirá Fútbol 90 en vivo, acá --> https://t.co/uFJThyGG2p pic.twitter.com/IetPx9NgrN — ESPN Fútbol Argentina (@ESPNFutbolArg) June 27, 2023

Acto seguido, aseguró que, después del encuentro ante el Tomba, a Jorge Almirón, “hay algunos jugadores que lo terminaron de convencer de que no va más”. En relación a la imagen que mostró Boca en el partido, opinó que “se vio un equipo con desidia, con desinterés de competir, con poca entrega, poca rebeldía y “nada” de fútbol”.

En tanto, juzgó que “hacen falta refuerzos” en el plantel de Boca, “y que los (futbolistas) que tienen, levanten. No pueden ser eternas promesas. ‘Ya va a jugar bien’”. En el tramo más duro de su comentario editorial, Vignolo lanzó: “Por ahí, suena feo: hay jugadores que tienen su ciclo terminado. Noto jugadores que no quieren estar, y noto jóvenes que juegan bien. Cada uno sabe qué jugadores no se discuten, y que jugadores sí se discuten. Si yo les digo ‘hay jugadores que vos los ves y decís ‘no quieren estar más, no están cómodos, se quieren ir, no se ven, no se hallan’”.

Más adelante en el programa, Vignolo le preguntó a su compañero, el exentrenador Cai Aimar: “¿Qué hacés con un jugador como (Darío) Benedetto?”. “Y, te cuesta mucho”, replicó el ex DT. A su turno, el Pollo aseguró: “Yo lo veo que está con más ganas de irse que de estar”, y profundizó, en relación a la dolencia que lo dejaría afuera del próximo partido de Boca. “Hay un aspecto emocional, pero además, hay un aspecto físico. ¿Sabés qué pensaba yo? Por ahí, le viene bien jugar contra Monagas. Es un partido saludable, puede meter dos goles, recupera un poco de autostima... No puede competir físicamente porque está con tendinitis; entonces, también eso lo aleja. ¿Cómo se defiende adentro de la cancha si físicamente no está?”, se preguntó, para concluir su análisis.

LA NACION