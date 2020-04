Fuente: LA NACION - Crédito: Fabián Marelli

Hace 15 años, tras un entrenamiento en el predio de Ezeiza antes del Mundial Sub-20 Qatar 2005, Lionel Messi conoció a Sergio Agüero . Nunca antes se habían visto y sabían muy poco el uno del otro, pero compartieron la habitación en el torneo y comenzaron a forjar una fuerte amistad que se potenció con los años y hasta el día de hoy se sostiene. Así, el Kun es una palabra autorizada para hablar sobre la cabeza y el corazón de Leo.

En una entrevista con el reconocido programa televisivo español "El chiringuito de Jugones", el delantero de Manchester City disparó una frase contundente acerca del futuro de su amigo Messi en Barcelona . "Leo es un jugador símbolo y una leyenda del Barcelona. Pero bueno, en el fútbol siempre pasan miles de cosas. A Leo le han cambiado 20 mil jugadores y siempre se quedó ahí. Sé que tuvo la oportunidad de irse y se quedó ", explicó Agüero en medio de los rumores que hablan de un posible traspaso del crack rosarino.

Por más que pasen mil cosas en el club, Messi va a seguir en Barcelona. Está feliz y quiere al club Sergio Agüero

"Ya no pasa por si le dan más salario o más guita. Pasa que él quiere el club, se identifica con el Barcelona y él está cómodo ahí. Está feliz. Por más que pasen mil cosas en el club, él va a seguir ahí. Salvo que pase algo muy catastrófico, que las cosas estén muy mal pero no creo que ese sea el caso", agregó el Kun en una frase que llevó tranquilidad al mundo culé.

Por otro lado, en medio de la pandemia de coronavirus que mantiene en pausa a la gran mayoría del fútbol europeo, el atacante argentino de 31 años opinó acerca del posible regreso de la actividad en la Premier League entre junio y julio y de la Champions League en agosto.

"El fútbol y el público ayuda. Nos gustaría jugar el partido de vuelta con Real Madrid con público, por el ambiente. Tenemos un buen resultado, pero no es fácil el Madrid, está claro. Sabemos que el partido no está terminado, pero siempre en el fútbol pasan cosas. Al final tenemos que estar siempre metidos, enfocados. Esperemos que primero se juegue y después tener la chance de poder hacer algo importante", comentó Agüero acerca del duelo de octavos de final que Manchester City debe afrontar ante los merengues tras el triunfo por 2-1 en tierras españolas.

Además, haciendo referencia al regreso del fútbol cuando la pandemia lo permita, agregó: "Cuando vuelva todo me imagino que vamos a estar tensos, vamos a decir 'che, cuidado', si pasa algo raro. Al mínimo que uno se sienta mal, vamos a estar 'uy, qué pasó acá'. Ojalá se encuentre la vacuna o algo para que pase ya todo esto".

Sin poder entrenarse todavía con sus compañeros, el Kun atraviesa los días en Manchester junto con su novia Sofía Calzetti a la espera de una resolución. "La mayoría de los jugadores están con miedo sobre todo por las familias, porque tienen hijos, están con los padres. Me da miedo, pero yo estoy con mi novia acá y no voy a estar en contacto con gente, sólo puedo contagiar a mi novia. El contagio es raro encima, porque hay gente que lo tiene y no tiene síntomas y te contagia. Por ahí yo estoy en casa, tengo la enfermedad y no me dio cuenta porque no siento nada", cerró.