El popular twitcher español Ibai Llanos entrevistó al Kun Agüero, quien generó un divertido intercambio, en el que se expresó sobre diversas cuestiones: el fanatismo de su hijo Benjamín por Boca, su admiración por Enzo Francescoli, la finalización de su contrato con el Manchester City y su vida en Argentina.

"Mañana es el cumpleaños de Benjamín, eh", advirtió el Kun después de una extensa conversación sobre videojuegos con el español. Desde una habitación distinta a la que suele lucir en sus streamings, dado que, como se mudó, están acondicionando su nuevo cuarto, el delantero argentino se relajó y habló un poco de todo.

Después de que Ibai incite a los usuarios a saludar al pequeño que cumple 12 años, Agüero reaccionó: "Es mañana, no sean gilipollas, cómo lo van a felicitar ahora". El Kun invitó a su hijo a aparecer en pantalla pero, antes de que se ponga en cuadro, se quejó: "No se saca nunca esa camiseta", y le pidió a su interlocutor: "Decile algo".

Para hacerle la contra, el español con 5,2 millones de seguidores en la plataforma de streaming, lanzó: "Hombre, Benjamín, muy buena camiseta". "¿A ti esa camiseta te gusta?", pinchó al Kun y éste respondió: "Y... no. Pero bueno".

El futbolista del Manchester City quiso cambiar de tema y volvió a que Benja cumple 12 y "ya está grandote". Entonces Ibai le pidió al hijo del Kun y Giannina Maradona que defina a su papá en una palabra. Aunque su primera respuesta fue "no sé", el deportista le dio ideas, proponiéndole: "Capo, facha, inteligente". El fanático de Boca se quedó con "facha".

River y el Enzo

"Tú has sido muy bueno jugando, macho", comentó, por otro lado, Ibai, a lo que el futbolista le reprochó que nunca lo miró. "No me viste un partido, ¿no? Aparte cuando te escribo y te digo: 'voy a jugar' y me decís 'te veo papi'... sos un mentiroso", le contestó a modo de broma. "Lo reconozco que, cuando te digo que te veo, a veces no te veo", admitió el twitcher.

Pasaron a hablar de que Agüero es el máximo goleador de la historia del ManchesterCity y el cuarto en la de la PremierLeague, que los llevó a conversar sobre los ídolos del Kun. "A mí me gustaba el EnzoFrancescoli. Tampoco es que miraba los partidos, pero yo vivía en la villa, jugaba con los pibes a la pelota y cuando jugaba River y decían que había tiro libre pensaba: 'Va a patear Francescoli y es gol'", relató el delantero.

"Me gustaba él porque mi viejo es de River y él era el único ídolo del club, el mejor jugador", justificó. Además, admitió que, de chico, cuando se jugaba el Superclásico, hinchaba por el Millonario, pero ahora le gusta analizar los partidos. "Pero me la suda quién gana", concluyó.

Su futuro después del City

"¿Y dónde te gustaría retirarte?", le preguntó Ibai. "Primero, no sé ni dónde voy a ir a fin de temporada, pero no tengo idea", contestó y sorprendió a su entrevistador: "Ah, ¿acabas contrato, Kun?". Agüero contestó que su relación con el City se termina en junio y abrió la incógnita sobre cuál puede ser su futuro futbolístico.