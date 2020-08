Nahitan Nández Crédito: Crédito: Instagram Nahitan Nández

Comentar Me gusta Me gusta Compartir E-mail Twitter Facebook WhatsApp Guardar 2 de agosto de 2020 • 17:22

Sarah García, novia de Nahitan Nández, relató en las redes sociales la pelea que tuvo con su pareja a la distancia.

García, madre de dos hijos con Nández, se encuentra en Cerdeña, Italia, mientras que el futbolista viajó este sábado a Milan con su equipo Cagliari para jugar ante el AC Milan.

De acuerdo con el relato de García, el jugador charrúa se comunicó con ella a través de una videollamada y le dijo que se estaba acostando a dormir. "A la media hora estaba en el baile con unas nenas", narró en Twitter la influencer.

Sarah García, furiosa con Nahitan Nández. Crédito: Bolavip Crédito: Crédito: Twitter Sarah García

Y luego, siguió: "Y yo en casa dándole la teta a Tian y haciéndole unos fideos a Matilda. Una bien para cuandooooo". "La escusa (sic): no te conté porque sabía que te ibas a enojar. Jajaja oh qué inteligente".

En otro de los tuits que capturó el portal digital Bolavip (ella tiene sus tuits protegidos), la empresaria escribió: "1 se perdona, 2 también, 3 queda ahí con bronca pero hay que ser adultos tenemos una familia, 4 ya no te banco, 5 me caes mal, 6 me cansaste, 7 me perdiste".

Finalmente, la también actriz, remató: "A veces, de tanto que tenemos, no sabemos valorar, y queremos más y más. Que pena Mabel, hasta acá llegué".

Un enojo múltiple

Aunque de manera solapada, la joven uruguaya, quien se conoce con el deportista desde el colegio, mandó mensajes sobre la pelea con el Vikingo también en Instagram.

"¿Puede mi infierno ser mucho más fiel que tu cielo?", publicó este sábado, junto con una imagen suya en una pileta y con una ensalada de frutas en la mano. Después, ella misma se respondió de manera contundente: "Yes".

Por último, la dueña de la emprendimiento "Zaragoza", compartió una placa de la página "Cultura positiva", cuya frase está en sintonía con sus anteriores descargos: "Sacar fuerza de donde no hay para continuar y prosperar".

La historia que compartió la novia de Nahitan Nández en Instagram Crédito: Crédito: Instagram Sarah García