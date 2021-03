Oscar Rugger advirtió a Juan Román Riquelme: “Si no se prepara, puede terminar como Daniel Passarella”

Oscar Ruggeri, ex defensor de Boca, River y la Selección, entre otros, aseguró este lunes en el programa ESPN F90 que Juan Román Riquelme, vicepresidente segundo de Boca, “puede terminar como (Daniel) Passarella, ex presidente de River, “si no se prepara”.

Passarella, acusado de administración fraudulenta en River

Ruggeri dijo que Riquelme no dio muestras aún de estar preparado para un cargo que “no es joda ocupar semejante cargo”, entonces “debe bajar a la tierra, como todos los humanos y tomar cursos de todo”.

Ruggeri sostuvo, ante la sorpresa del conductor, Sebastián Vignolo, que esto ocurre “desde que a Riquelme lo eligieron como dueño del club... los demás que están ahí, no existen”.

Vignolo dio su parecer y dijo que Riquelme le dedica muchas horas a su rol dentro del Xeneize, a lo que el campeón con la Selección en México 86 respondió: “Mirá que no pasa por estar todo el día ahí adentro tomando mate”.

De inmediato, entonces, surgió la comparación con Passarella, quien tras ser jugador y capitán de River, fue presidente y llevó al equipo al descenso. Fue otro que tenía el ego allá arriba y se creyó que como fue el gran capitán, el mejor central que tuvo Argentina, no se dejó ayudar y se la jugó sólo”.

“Si no te preparás, le puede pasar a cuaquiera. Si no se prepara, Riquelme puede terminar como Passarella”, sentenció. Ruggeri.

LA NACION