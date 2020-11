Oscar Ruggeri, exdefensor y campeón mundialista en México 86, contó cómo vive las horas posteriores a la muerte de su compañero y amigo Diego Maradona Crédito: ESPN2

Comentar Me gusta Me gusta Compartir E-mail Twitter Facebook WhatsApp Guardar 27 de noviembre de 2020 • 14:31

Horas después del velatorio de Diego Maradona, la incredulidad y la negación son dos sentimientos comunes entre las personas que admiraban al astro del fútbol mundial. Compañero en la Selección y también campeón en México 86, Oscar Ruggeri se refirió al día después de la muerte de quien fue su amigo y último DT de Gimnasia y Esgrima de La Plata.

En el piso de ESPNF90, Ruggeri y Sebastián "Pollo" Vignolo vivieron un momento que fue de la tristeza a la emoción, del dolor a la esperanza. Allí, el exfutbolista describió como vivió la muerte de Maradona y cómo planea seguir de ahora en adelante.

"Me cuesta llorar y desahogarme. No sé si es algo que me quedó retenido. Ayer cuando estaban haciendo a la transmisión, unos fenómenos todos, porque hacían el pase de manera súper respetuosa. Yo venía bien, hasta que vi que ponen el cajón en el auto, con el nombre Diego Armando Maradona, reaccioné y me puse a llorar", comenzó su relató, con la voz quebrada y la mirada esquiva.

"Me cuesta. Tengo sensaciones de todo tipo. ¿Por qué estos tipos, genios, se mueren solos y jóvenes, estos tipos que nos dieron tanta alegría?", reflexionó.

Ruggeri describió lo que transmitía Maradona a todos los compañeros de la Selección y a quienes compartían un vestuario con él. "Yo escucho que los más jóvenes dicen: '¡Qué feliz me hizo!'. Yo estaba adentro y también me hizo feliz, yo estaba al lado y compartía con él. Cuando él pisaba la cancha tenía una sonrisa en la cara", recordó.

Continuando con su relato, el exjugador se refirió a la despedida. "Lo vimos ahí y se le notaba mucha paz, felicidad. Tenemos sensaciones encontradas: 'Este no se podía [morir], este era el capitán nuestro'".

Hacia el final, Ruggeri destacó un video viral en el que Maradona es recibido en el cielo por distintas figuras del fútbol y cerró con un mensaje conmovedor: "Como si el destino nos fuera juntando a todos allá".