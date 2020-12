El exfutbolista Oscar Ruggeri contó una desopilante anécdota sobre Bilardo y su luna de miel Crédito: Captura TV

21 de diciembre de 2020 • 17:28

Oscar Ruggeri, panelista de ESPN F90, recordó su época de jugador de selección argentina, donde era dirigido por Carlos Bilardo, y lo comparó con Marcelo Gallardo, luego de que el conductor del programa, Sebastián Vignolo, resaltara las virtudes del "Muñeco" como entrenador, y lo destacara como alguien al que los jugadores temen.

"Nosotros también tuvimos uno. El nuestro era peor, porque no era esperar que baje con la carterita así. Era todos los días. Si no venías bien, estabas afuera. Todos los días de nuestras vidas", recordó el "Cabezón" sobre el DT que condujo los destinos del conjunto Albiceleste entre 1983 y 1990.

En tren de establecer diferencias, Ruggeri indicó que "Gallardo, por lo menos, cuando termina de entrenar, vos te ibas a tu casa. Este (por Bilardo) se venía a tu casa. Te cae a tu casa (...) a ver qué estás haciendo".

Para ejemplificar lo que sucedía en aquellos años, el exfutbolista contó una anécdota de su luna de miel, donde el "Profe" (Ricardo) Echeverría, por entonces preparador físico en el cuerpo técnico que lideraba el Doctor, apareció de improviso.

"Me casé en el 88'. Me fui a Logroño. Me habían dado un departamento muy bueno. Me tocan el timbre, miro: el Profe Echeverría. Dos valijas. ¿Cómo andás? ¿Dónde estás parando? Vengo a tu casa. ¿Cómo a mi casa? Me casé. No importa, dice, vos tenés una habitación".

"Yo tengo una habitación pero, ¿y qué hacemos? Me quedo tranquilo. Uno, dos días. Se me instaló a ver qué hacíamos, porque como éramos recién casados no sabíamos si cocinábamos, si no cocinábamos. De ahí, el Profe se fue a Francia de Burru. Iba visitando. Pero no al hotel, te caía a tu casa", evocó Ruggeri.

"Te levantabas a la mañana ibas caminando y el profe iba caminando ya si estaba levantado. Venía al entrenamiento. Venía a ver cómo entrenaba".

Sobre la posibilidad de tener intimidad con su pareja en ese tiempo, Ruggeri indicó que durante la estadía de Echeverría, con su flamante esposa actuaban como "dos amigos". "Hola Nancy, chau, hasta mañana. Vamos a desayunar. Todos los tres".

Finalmente, el exjugador indicó que, no obstante la intromisión, el método que tenía Bilardo para conectarse con sus dirigidos le gustaba porque lo hizo llevar "a lo más alto de lo que puede tener un jugador que es la Selección. Y yo me sentía viendo esas demostraciones que era titular. Me sentía que era titular. Me está cuidando. No va de Maradona. Soy valioso para el tipo. Quiere decir que tengo que matarme", concluyó.