Resultados de la qualy de la F1 hoy: cómo le fue a Franco Colapinto en la clasificación

Franco Colapinto afrontó este sábado, en la madrugada de la Argentina, su primera clasificación en la temporada 2026 de la Fórmula 1. El argentino superó la Q1, en la que a partir de este año quedan eliminados seis de los 22 pilotos, pero no logró avanzar más allá de la Q2. Su mejor tiempo fue de 1:21.270, lo que lo dejó en el 16° lugar para la parrilla de salida de la carrera, que está programada para este domingo a la 1 de la mañana.

Si algo quedó claro tras la primera salida de los autos a la pista fuera de un contexto de prácticas es que Mercedes tiene el mejor auto. George Russell se quedó con la pole position tras sacarle 0.293s al segundo, Andrea ‘Kimi’ Antonelli, también de la escudería alemana, y 0.785s al tercero, el sorprendente francés Isack Hadjar. Una diferencia muy grande, muy distinto a lo que ocurría en la ya “vieja” Fórmula 1, cuando la gestión de energía directamente no se tenía en cuenta.

George Russell, ¿el gran candidato al título en la temporada 2026 de la Fórmula 1? WILLIAM WEST - AFP

Russell ya había mostrado en la última práctica libre (FP3) su superioridad, con 0.616s de ventaja sobre su compatriota y perseguidor más cercano, el heptacampeón del mundo Lewis Hamilton (Ferrari). En ese mismo ensayo, Antonelli sufrió un fuerte accidente y destrozó su monoplaza. Todo parecía indicar que no podría salir al Circuito de Albert Park para la qualy, pero los mecánicos de Mercedes hicieron “magia”: arreglaron todo en un lapso menor a dos horas y ‘Kimi’ volvió a las pistas para brillar.

La jornada tuvo otro accidente. Sorprendentemente, el impoluto Max Verstappen (Red Bull) se despistó en la Q1, chocó contra las barreras de contención y rompió el auto. Algo pocas veces visto ya que en 234 grandes premios en los que dijo presente, el de este fin de semana es apenas el octavo en el que no pasó el primer corte de la clasificación. “Nunca había experimentado algo así en toda mi vida. Iba pisando el pedal y el eje trasero estaba completamente bloqueado (...) No sé por qué o cómo puede suceder algo así”, afirmó el tetracampeón mundial.

"NUNCA HABÍA EXPERIMENTADO ALGO ASÍ EN TODA MI VIDA", Max Verstappen habló sobre el impactante choque que protagonizó durante la Q1.



📺 #AusGP | Toda la temporada de #F1 por #DisneyPlus Plan Premium pic.twitter.com/8rxCK0RXUd — SportsCenter (@SC_ESPN) March 7, 2026

Con respecto a Colapinto, su participación dejó sabor a poco. La de Pierre Gasly, su compañero de equipo, también, pero el francés al menos terminó un poco más arriba que el argentino y largará 14°. La decepcionante actuación cobra más relevancia al compararlo con los test de pretemporada en Bahréin, donde dieron indicios de un rendimiento prometedor.

“Tenemos una idea (de lo que pasó), pero es muy difícil solucionarlo tan rápido. Lleva semanas de proceso diseñar una parte de un auto, del que te vas dando cuenta de las cosas que le faltan, de los problemas que tiene y de los que no. Se correlaciona en el simulador, pero después, llevarlo a la práctica, a la realidad en la pista, es difícil, porque lleva muchos meses y semanas de diseño y, después, de elaboración en la fábrica. Lleva tiempo mejorar estas cosas. Creo que lo más importante es entender de dónde vienen un par de los problemas grandes en el auto y trabajar en eso”, comentó en la zona mixta al término de la qualy.

Franco Colapinto necesita mejorar; lo hecho en Australia está lejos de lo que mostró en los test de pretemporada Asanka Brendon Ratnayake - AP

Cronograma y resultados de Colapinto en el GP de Australia de la F1 2026

Jueves 5 de marzo

Prácticas libres 1: 16°

Viernes 6 de marzo

Prácticas libres 2 : 18°

: 18° Prácticas libres 3: 16°.

Sábado 7 de marzo

Clasificación: 16°.

Domingo 8 de marzo

Carrera: 1.

*Todos los horarios corresponden a la Argentina

Parrilla de salida del GP de Australia 2026

1ª línea

George Russell (Mercedes)

Andrea ‘Kimi’ Antonelli (Mercedes)

2ª línea

Isack Hadjar (Red Bull)

Charles Leclerc (Ferrari)

3ª línea

Oscar Piastri (McLaren)

Lando Norris (McLaren)

4ª línea

Lewis Hamilton (Ferrari)

Liam Lawson (Racing Bulls)

5ª línea

Arvid Lindblad (Racing Bulls)

Gabriel Bortoleto (Audi)

6ª línea

Nico Hulkenberg (Audi)

Oliver Bearman (Haas)

7ª línea

Esteban Ocon (Haas)

Pierre Gasly (Alpine)

8ª línea

Alexander Albon (Williams)

Franco Colapinto (Alpine)

9ª línea

Fernando Alonso (Aston Martin)

Sergio ‘Checo’ Pérez (Cadillac)

10ª línea

Valtteri Bottas (Cadillac)

Max Verstappen (Red Bull)

11ª línea

Carlos Sainz Jr. (Williams)

Lance Stroll (Aston Martin)