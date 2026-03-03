Qué dijo el presidente de River sobre la llegada de Eduardo Coudet como DT

Stefano Di Carlo, máxima autoridad de River, confirmó este martes la elección del nuevo DT del equipo. El directivo ofreció precisiones sobre el arribo de Eduardo Coudet como reemplazante de Marcelo Gallardo y relató los pormenores del cambio en la conducción técnica del conjunto de Núñez.

Qué dijo el presidente de River sobre la llegada de Eduardo Coudet

Di Carlo ratificó la incorporación de Eduardo Coudet como entrenador del plantel profesional. El titular de la entidad brindó una entrevista en el programa ESPN F90. En esa charla aseguró: “Está confirmado, y mañana vamos a estar haciendo el anuncio oficialmente”.

El técnico viajará al país para la rúbrica de su compromiso legal y el inicio inmediato de las tareas de campo. La dirigencia y el profesional acordaron un contrato hasta diciembre de 2027. El club de Núñez debe abonar un resarcimiento económico al Alavés de España para concretar la salida del estratega. El monto final surge de las conversaciones actuales entre ambas instituciones.

Qué dijo sobre la salida de Marcelo Gallardo

El dirigente explicó las razones del fin del ciclo previo. Stefano Di Carlo señaló una falta de respuestas en el funcionamiento del equipo durante los últimos meses del año pasado. El mandatario relató: “Marcelo no pudo encontrarle la vuelta”.

El presidente destacó la labor del ídolo y su lugar en la historia grande de la institución. Reveló también que la desvinculación ocurrió tras un pedido de reunión del propio entrenador en el predio de Ezeiza. Marcelo Gallardo informó su partida a la dirigencia y luego comunicó la novedad a los futbolistas de forma personal.

Di Carlo reconoció intentos para retener al técnico en su cargo. La postura del profesional resultó inamovible y el directivo valoró la forma sana en la cual sucedió la despedida definitiva del cuerpo técnico.

Cuál es el plan de River para el mercado de pases y las juveniles

La conducción del club defendió las contrataciones recientes y la gestión de los recursos económicos. El presidente resaltó la compra de Aníbal y el arribo de varios futbolistas en condición de préstamo. El dirigente destacó el ingenio de la Secretaría Técnica para “sumar caras nuevas” en un panorama financiero complejo.

La institución ratifica su compromiso con el desarrollo de los deportistas de las categorías menores. “River tiene la cantera más importante del mundo”, afirmó el representante de los socios. Enzo Francescoli lideró el proceso de búsqueda del nuevo director técnico para mantener la identidad del club. El mánager uruguayo propuso a Coudet por su conocimiento de la casa y su trayectoria previa.

Eduardo Coudet firmará un vínculo legal con la institución que se extenderá hasta diciembre de 2027 Aitor Alcalde - Getty Images Europe

El presidente definió al nuevo conductor como un “hombre metódico y obsesivo” con su tarea diaria. Francescoli seleccionó al Chacho con la misma autonomía con la cual eligió a los entrenadores anteriores. El dirigente bromeó sobre la efectividad del mánager y lo calificó como el único invicto en la historia de las elecciones de técnicos.

Qué pasará con las obras en el Estadio Monumental

El proyecto de remodelación del campo y las tribunas avanza de manera independiente a los resultados deportivos del equipo titular. Di Carlo anunció el comienzo de las tareas para el mes de abril. Las obras en el Monumental tienen un plazo de ejecución de tres años según el cronograma oficial.

El objetivo final busca alcanzar una capacidad para 100 mil espectadores. El mandatario aclaró que los presupuestos para la infraestructura no interfieren con el dinero para el fútbol profesional. El club divide sus fondos para garantizar el crecimiento edilicio y la competitividad del plantel al mismo tiempo. La dirigencia desestimó las críticas sobre el gasto en cemento frente a la política de refuerzos.

