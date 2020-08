Ruggeri Crédito: Fuente: Captura TV

El exfutbolista Oscar Ruggeri suele tener opiniones muy fuertes sobre la realidad política y social de la Argentina, lo cual le genera adeptos y rivales. Por eso, es muy usual ver que su nombre sea tendencia en las redes sociales por sus polémicos dichos.

En este caso, quien le reprodujo algunos de los comentarios que recibió en las últimas horas el exfutbolista, fue Beto Casella. Tras realizar un asado donde mezcló verduras con carne, el Cabezón recibió múltiples críticas por parte de la comunidad vegana. Como en otras ocasiones, esto desencadenó comentarios que exceden al propio tema.

Entre las críticas que recibió, muchas estaban relacionadas a su postura sobre la situación que vive el país. Esto le valió la calificación de "fascista", "gorila" o "de derecha". Casella, en tanto, relató que salió en defensa del exjugador porque consideró que los usuarios no describían de manera fiel el pensamiento que tiene el campeón mundial en México '86.

"La verdad que con las ideas políticas de mierda que tiene Ruggeri sobre el mundo, que cocine una tira de asado a la parrilla es un detalle", fue uno de los comentarios que recibió el ex San Lorenzo y reprodujo Casella. En tanto, otro tuitera salió en su defensa e indicó: "Ruggeri es la voz de la clase media que no vive del Estado, salame."

La indignación de Ruggeri en un asado familiar - Fuente: Instagram 00:26

Video

Luego de escuchar las diferentes visiones, el exdirector técnico hizo su descargo: "Beto, hice una parrillada de verduras, puse dos costillas y eso, se convirtió en política. Manga de mentirosos todos". Después, apuntó directamente contra "los populistas de boquilla que viven en Puerto Madero y comen en los restaurantes". Y dijo que ellos hacen "populismo con la plata mía".

Finalmente, el exentrenador le preguntó a Casella "qué es el progresismo" y "que es ser gorila", y le pidió que le contestara porque la Argentina es "un país pobre", a lo que el periodista contestó que eso lo tiene que "explicar un sociólogo. Toda la región está mal".

Ruggeri habló sobre la cruzada vegana

Incrédulo luego de enterarse que su nombre había sido trend por el video que subió este fin de semana a sus redes sociales, el exdeportista analizó que "los argentinos tenemos un montón de virtudes, pero también un montón de defectos. Hacés una cosa y te salta el otro diciendo: no, mirá lo que hizo. Cuando nos entendamos más, cuando cada uno haga lo que sienta, lo que quiera...".

"¿Cuál es el problema? Si vos me decís: andá a matar la vaca y sacarle las costillas, ni en pedo, ni me acerco. Se va a morir de vieja la vaca. Pero bueno, me gustó comerme dos costillas ayer, ¿y qué pasa? ¿Sabés cuánto hacía que no comía carne? Cinco meses", cerró.