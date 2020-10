Oscar Ruggeri, descolocado con el lenguaje inclusivo: "A mí me enseñaron así" Crédito: captura tv

El exfutbolista Oscar Ruggeri se mostró descolocado por la utilización del lenguaje inclusivo por parte de su compañero de programa, Alejandro Fantino.

Todo sucedió en ESPN FC, que conduce Fantino y del que participa Ruggeri. En este caso, el invitado era el goleador histórico Martín Palermo.

Para homenajearlo, mostraron el gol que le hizo a Grecia en Sudáfrica 2010. Ante eso, Fantino recordó: "Esa tarde, les hinches estaban a pleno con el gol". Esto generó la reacción del 'Cabezón', quien dijo no entender la expresión. "Les hinches, porque había tanto varones como mujeres. Vamos a ser inclusivos. Ese día explotó el estadio", contestó el conductor.

Firme en su posición, el campeón del mundo con la Selección Argentina se cuestionó: "Y si yo digo 'los hinchas', ¿no incluyo a las mujeres? Cuando yo digo todos, yo incluyo a todos. A mí me enseñaron así de chiquito". Y Fantino agregó: "Ahora van a dirigir mujeres y hombres: les arbitres". A lo que Ruggeri contestó: "¿Pero qué les arbitres?"

Acto seguido, la periodista Luciana Rubinska, que también formó parte de la mesa de debate, se refirió a la influencia del patriarcado en el lenguaje, y enfatizó por qué es importante realizar un cambio en su uso. "Yo también crecí con eso, y entiendo que la modificación del lenguaje es muy difícil, y es imposible pensar que en un abrir y cerrar de ojos lo modifiquemos. Pero en el masculino, como en todo, se incluía lo femenino. Y ahora, lo que se está cuestionando y se está intentando modificar es que en ese vocabulario se utilice un neutro", le dijo la periodista a Ruggeri.

Para dar su punto de vista sobre el tema, Ruggeri se remitió a su propia vida: "Yo lo único que sé es que en mi casa a la mujer se la respeta. Cuando hablaba mi abuela, nadie se metía. Cuando hablaba mi mamá, nadie se metía. No entiendo eso que ahora hay que decir 'les'. Es muy raro. A mí me cuesta porque cuando yo hablo no lo hago para los hombres".

Ante la propuesta de Rubinska de que Ruggeri "meche" palabras en lenguaje inclusivo con el lenguaje "tradicional", el Cabezón decidió no ceder en su posición: "¿Pero qué mechado? No voy a mechar nada. No soy cerrado. ¿Qué tiene que ver si yo no hablo como hablás vos?".

Finalmente, la también conductora en C5N calificó la mirada del "Cabezón" como "aniñada", lo que enojó al legendario exfutbolista: "Yo no te diría así nunca, jamás. ¿Por qué infantil? ¿Por qué no se acepta cada uno cómo es?". Esto produjo una nueva explicación por parte de Rubinska, quien en posición de docente, contestó que lo que decimos (y cómo lo decimos) "se construye".