Oscar Ruggeri hizo de 'Bombita' enfrente de Ricardo Darín: "Estoy caliente"

El primer actor argentino, Ricardo Darín, realizó un inolvidable sketch en el programa deportivo de Fox Sports, 90 Minutos de Fútbol, junto con el exfutbolista, Oscar Ruggeri, quien interpretó al emblemático personaje de 'Bombita' de la película de Damián Szifron, Relatos Salvajes.

Ambos reprodujeron la escena en la cual el empleado le dice al personaje que intepretaba Darín, que le habían llevado el auto y debía pagar para recuperarlo. Casi siguiendo al pie de la letra el guión original, Ruggeri se puso los anteojos y su partenaire fue en esta ocasión el cajero. La actuación desató las risas entre el resto de los participantes del programa. Como frutilla del postre, el Cabezón se llevó un elogio profesional del actor: "Tiene una gran personalidad para la pantalla".

"¿Por qué no inventamos un mundial todos los meses?"

Consultado por Ruggeri sobre por que decide trabajar en la Argentina, el actor de El mismo amor, la misma lluvia, El aura y Elefante Blanco, entre otras, respondió que ejercer su profesión afuera es "muy difícil", y la diferenció de la actividad deportiva. "Al fútbol, vos podés jugar en cualquier parte del mundo. Se trate del idioma que se trate y de la idiosincrasia que se trate, en el lugar que te toque. Te podés llevar peor o mejor con el equipo, si te entendés o no con el idioma. Pero a la larga, encontrarían un punto intermedio de equilibrio con el cual se pueden entender todos".

"En nuestro trabajo, en la interpretación, ya sea en el cine o en el teatro (ni hablar), o en tevé, el lenguaje no es una herramienta más: es la herramienta. Por varios motivos: porque pensar en otro idioma es muy difícil. En el terreno de la actuación, si vos hablas en otro idioma, que lo podes hacer, yo lo he hecho en alguna oportunidad, estás repitiendo medio de memoria, y eso en los actores se nota, que estás saliendo del paso, que es distinto a jugar como tenés que jugar", agregó.

Yo tuve dos o tres experiencias en otros idiomas, y en alguna más o menos salí galgueando, pero en términos generales no me sentí muy satisfecho Ricardo Darín

Al respecto, dijo que en el actor, "el pensamiento es la herramienta más importante, aunque no parezca. Un primer plano de un actor pensando, si vos sabes de qué se trata o cuál es el conflicto que tiene, y está pensando, no es un bache, se puede quedar un mundo y medio. (...) Yo tuve dos o tres experiencias en otros idiomas, y en alguna más o menos salí galgueando, pero en términos generales no me sentí muy satisfecho, ¿sabés? Entonces, no es tan fácil tomar un desafío de esas características. Y menos, si se trata de algo que te tiran que no te gusta mucho cómo es la historia, que fue lo que me pasó a mí".

Finalmente, y en una reflexión más general sobre el país, el actor dijo "tenemos que dejar de mirar en las direcciones equivocadas. Mirar para adentro, pensar qué es lo que queremos, en qué nos equivocamos, en qué fallamos. (...) Nos cuesta tener un proyecto común. Sin entrar en los hipernacionalismos que todos sabemos que en algún momento te pueden llevar a tener problemas. No puede ser que la única vez que nos reunimos todos atrás de una idea sea con un mundial. ¿Por qué no inventamos mundiales todos los meses?".