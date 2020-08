Maximum Security alcanzó su 10° triunfo en 12 carreras Crédito: Benoit Photo

Carlos Delfino Comentar Me gusta Me gusta Compartir E-mail Twitter Facebook WhatsApp Guardar 23 de agosto de 2020 • 00:26

La épica quedó lejos para Miriñaque en la 30ª edición del Pacific Classic (G1), la carrera de 2000 metros más importante del calendario en el hipódromo de Del Mar, en California, con medio millón de dólares en premios. El campeón argentino dio su primer paso en los Estados Unidos al caer la tarde del sábado, a tres meses de haber desembarcado en ese país, y cruzó el disco quinto, entre seis participantes, a 16 cuerpos del vencedor, el gran favorito Maximum Security, que se impuso por tres sobre Sharp Samurai.

No hubo espacios para las sorpresas. Acaso la mayor de todas haya sido la actitud con el ganador, de no salir a especular y jugarse adelante desde la salida. No es un improvisado en esa estrategia, pero en su última conquista había sido más cauteloso Abel Cedillo en su conducción. Esta vez, no quiso problemas y les enseñó el rumbo desde la primera pasada frente a las tribunas, inusualmente sin espectadores por la pandemia del coronavirus. Maximum Security tiene la calidad de Roger Federer y la potencia de Muhammad Ali. Ha sido una muralla en 10 de las 12 veces que estuvo en las gateras y una de sus dos derrotas fue por descalificación, en el Kentucky Derby que había llegado primero tras derrapar en el barro en la última curva y poner en riesgo a algunos rivales. ¡El propio presidente Donald Trump se quejó al día siguiente en Twitter por el fallo!

Miriñaque mostró mayor velocidad de la que tenía en la Argentina y corrió más cerca que nunca en la primera mitad de una carrera lenta, pero se quedó sin furia para la recta final. Tiago Pereira, el jockey brasileño que tomó las riendas en lugar de su compatriota Francisco Leandro Gonçalves (no pudo viajar desde Buenos Aires), le ahorró un esfuerzo extra en ese tramo cuando superó a Dark Vader y ya no tenía otro rival cerca al cual comprometer.

Caballo del Año 2019 en la Argentina, por sus triunfos en los grandes premios Polla de Potrillos y Nacional, la definición estuvo fuera de su radar. Para Maximum Security, el éxito tiene una recompensa adicional: la clasificación directa a la Breeders' Cup Classic (G1), el cotejo más importante de una serie de clásicos internacionales con sede en suelo norteamericano, que se hará el 7 de noviembre en Keeneland.

La carrera

Miriñaque, de 430 kilos, es el primero de los 17 caballos argentinos que corrieron esta prueba que lo hizo en manos de su entrenador original, la recientemente premiada preparadora María Cristina Muñoz, que viajó antes de que lo hiciera el tordillo al que conoce desde que nació. Lo vio crecer, lo recibió en el stud Parque Patricios, en la villa hípica de Palermo, y lo educó, para potenciar su rendimiento innato. Sólo se separaron unos días luego del segundo puesto en el Latinoamericano de San Isidro hasta el reencuentro en Miami, donde cumplió la cuarentena obligatoria para todo animal que cambia de país. Desde allí partieron para San Diego, donde se alojan.

Lejos de los brillos de Gentlemen (1997) y Candy Ride (2003), los dos campeones argentinos que lograron la hazaña de ganar este clásico luego de una aclimatación más extensa y actuaciones previas, Miriñaque comenzó su aventura norteamericana con la vara muy alto. Ahora será tiempo de barajar y dar de nuevo. Los sueños están para cumplirlos y sin intentarlo la respuesta sería contrafáctica.

Miriñaque y Muñoz, en la espera de la prueba

Con la experiencia del primer paso y un abanico de opciones para un caballo que apenas transita la segunda temporada de su campaña, el tordillo tiene el campo abierto para la recuperación inmediata. A los 4 años, luego de sobresalir entre los de su generación en el país, tendrá el desafío de demostrar que conserva la furia y al cambiar de hemisferio sólo perdió la virgulilla sobre la n en su nombre porque no se usa en los Estados Unidos.

Los caballos argentinos que corrieron el Pacific Classic

Miriñaque (2020): quinto, entre 6, a 16 cps.

For the Top (2019): último entre 10, a 32 3/4 cps.

Roman Rosso (2018): cuarto entre 7, a 19 1/2 cps.

Catch a Flight (2015): segundo entre 10, a 8 1/4 cps.

Mystery Train (2014): noveno entre 10, a 42 1/2 cps.

Suggestive Boy (2012): quinto entre 10, a 5 cps.

Global Hunter (2009): octavo entre 12, a 6 cps.

Magnum (2006): séptimo entre 8, a 11 1/4 cps.

El Elogiado (2004): séptimo entre 8, a 9 1/2 cps.

Candy Ride (2003): ganó por 3 1/4 cps. en tiempo récord.

Tapatio (2002): 13° entre 14, a 18 cps.

Lazy Lode (1999): cuarto entre 8 a 7 1/4 cps.

Gentlemen (1998): segundo a 4 cps. entre 9, con Lazy Lode en el cuarto puesto, a 9 cps.

Gentlemen (1997): ganó por 2 3/4 cps. entre 5, con Lord Jain en el cuarto lugar, a 8 cps.

Cleante (1995): último entre 6 a 11 1/2 cps.

Paseana (1992): quinta entre 7 a 6 1/4 cps.

Festín (1991): cuarto entre 8, a 5 cps.