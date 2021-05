Mariano Hamilton cruzó a Elio Rossi en su último programa: “No me importa que vos coincidas”

Las declaraciones del delantero de Newell’s Old Boys, Ignacio Scocco, sobre lo que significa jugar en un club como River Plate, donde se desempeño entre 2017 y 2020, aún resuenan en el mundo del fútbol argentino.

Tras la derrota de “La Lepra” ante Gimnasia (LP) por la 11° jornada de la Copa de la Liga 2021, el futbolista de 34 años dijo: “(Marcelo) Gallardo, o River en sí, te llevan a no poder disfrutar. Porque tenés finales de campeonato a cada rato, y más al final de cada de semestre. Ganas un partido importante y ya tenés que pensar en el otro, y te tenés que recuperar del partido que jugaste. Se hace difícil disfrutar lo que uno va consiguiendo”, sentenció Scocco en diálogo con ESPN.

Una semana después, en el programa “C5N Deportivo” que conduce Daniel Retamozo, los panelistas debatieron acerca de los dichos de “Nacho”. El periodista Mariano Hamilton estimó que cuando un entrenador pone la vara “muy alta”, los jugadores se arruinan psicológicamente. Y dio los ejemplos de Johan Cruyff y Pep Guardiola. “No voy a coincidir”, le retrucó su compañero de programa, Elio Rossi, tras lo cual Hamilton, un poco en broma y un poco en serio, respondió: “Igual, no me importa que vos coincidas, Elio. En tu último programa, no me importa nada. Andate”.

La chicana de Mariano Hamilton a Elio Rossi: "Andate"

Luego, Rossi expuso su punto de vista, y citando al exentrenador Alex Ferguson, recordó que el costo de ser futbolista es poder tener “la capacidad de sufrir”. Hamilton coincidió con su colega y evocó las partidas de River del arquero Marcelo Barovero y del propio Scocco: “Está bien que los jugadores pongan el límite”, agregó.

Las bromas por la salida de Elio Rossi habían comenzado un rato antes, cuando tras regresar de la pausa, los periodistas estallaron de la risa de manera cómplice sin explicar por qué. “Acá estamos, hablando del dólar blue”, ironizó Retamozo, que añadió: “¿Cómo hacemos para remontar esto?”. Finalmente, “Pipo” retomó la palabra, y luego de recomendar un libro del escritor Charles Bukowski, el animador, dando entender que había sido Rossi quien había tentado a sus compañeros, concluyó: “Cómo se nota que no venís el domingo que viene”.

LA NACION